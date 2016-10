Messi no es más que Cristiano: Maradona

El ex astro argentino señala que los jugadores tienen la misma calidad futbolística

GUADALAJARA, JALISCO (13/OCT/2016).- En entrevista con el diario deportivo MARCA, el ex futbolista, Diego Armando Maradona habló sobre su vida y sobre algunos de los jugadores más populares del momento; obviamente, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no fueron la excepción.

El argentino dedicó gran parte de la entrevista a hablar de los delanteros del Real Madrid y el Barcelona: "Leo y CR7 son superiores al resto. Cristiano me encanta porque siempre da la cara. Y lo de Lionel ya lo he dicho muchas veces y me aburre repetirlo: él no tiene que levantar la Copa del Mundo para ser considerado un fenómeno. ¡Basta ya de eso!".



Aseguró también que no podría decir que "Messi es más que Cristiano, ni Cristiano más que Messi" y que le encantaría poder tenerlos en un mismo equipo.

El ex astro del futbol aprovechó para aclarar aquella polémica conversación que tuvo, en junio de este año, con Pelé en la que se le escucha decir que Messi "es buena persona pero no tiene personalidad... No tiene mucha personalidad como para ser líder". Al respecto Diego aseguró que "en la carita, le dije muchas veces a Messi lo que pensaba de él, por eso no me preocupó lo que salió aquel día. Me basta y me sobra con decírselo a él".

Finalmente, el también técnico, dijo que le encantaría volver a entrenar y dirigir a un equipo pero que "en el futbol hay una mafia" constituida por los agentes y que al no estar dispuesto a pagarles, ve muy difícil poder llegar a otro club.

EL INFORMADOR/ PATRICIA GALLARDO