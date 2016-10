Atlas no se reforzó por falta de dinero: 'Profe'

El director técnico José Guadalupe Cruz señala que se tuvieron que vender jugadores como 'Ponchito' González

GUADALAJARA, JALISCO (13/OCT/2016).- Hoy en día, Atlas está ubicado en el lugar 14 de la tabla general con tan sólo 14 unidades; no ha sido ni remotamente el mejor torneo de los rojinegros, en gran parte, es debido a que no se reforzaron como debían, según expresó el director técnico José Guadalupe Cruz, quien recordó que faltaron jugadores importantes, debido a la falta de dinero por parte de la institución, incluso se tuvo que recurrir a la venta de algunos futbolistas, como es el caso de Alfonso González a Monterrey.

Cabe recordar que al Atlas llegaron para este Apertura 2016 jugadores como Jaine Barreiro, Leiton Jiménez, Javier Salas, Cándido Ramírez, José Madueña, Daniel Arreola y los regresos de jugadores como Luis Robles, Christian Tabó y Luis Nery Caballero, sin embargo ninguno de ellos ha significado una solución para lo que tanto necesita el equipo, un goleador.

“Tuvimos necesidades importantes en la cuestión financiera, se tuvieron que vender jugadores como “Ponchito” González. Era necesario ese dinero para que el equipo estuviera cumpliendo con los pagos puntualmente. En ese sentido, aunque hubiera necesidad, no hubo recursos, pero definitivamente pienso que en esto del futbol apostar por el cheque gordo, no garantiza nada, sí puede dar algo, pero en lo personal a quién no le gustaría tener figuras que resuelvan partidos, a todos nos gustaría tener a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, pero hay que adaptarse a los entornos, este es nuestro equipo y así pelearemos hasta el final”, apuntó el técnico rojinegro.

El “Profe” reconoció que tanto él, como sus jugadores, ya comienzan a ver de reojo la tabla de cocientes, y es que se ha hecho un torneo malo en cuanto a la cosecha de puntos, pero también los dos torneos anteriores han sido malos en este renglón.

“Cuando haces o tomas un proyecto, tomas y checas todo, números, estadísticas. Es evidente que el torneo pasado se hicieron 14 puntos, eso tiene cuesta arriba la situación, pero ahora restan 15, pero una cosa nos llevará a la otra, si somos capaces de sumar la mayor cantidad de puntos, daremos un poco más de margen, afianzaremos las formas y los objetivos, en ese sentido lo vemos de reojo, hay preocupación latente”.

Le buscan sustituto a Salas

El mediocampista Javier Salas fue expulsado hace dos semanas, cuando el Atlas cayó ante Xolos de Tijuana antes de la Fecha FIFA, por lo que ahora, el director técnico de los Rojinegros, José Guadalupe Cruz, le busca sustituto en todo el plantel, para parar al mejor equipo que enfrente a Querétaro el próximo sábado en el Estadio Jalisco.

Opciones las hay, una de ellas es adelantar a uno de los centrales, ya sea Rafael Márquez o Luis “Macue” Robles para que sean mediocampistas, tal y como comenzaron el torneo, para así colocar en la defensa a hombres que probó en el partido amistoso ante Cruz Azul, como Gaddi Aguirre o Daniel Arreola.

“Necesito un contención, eso es un hecho, voy a volver a jugar con dos, hay que ver cómo regresan ‘Macue’ y ‘Rafa’, me gustó como jugaron Gaddi y Arreola, ellos por sus características, se perfilan como sustitutos de Salas, mañana que tenga plantel completo empezaré a definir esta situación más en firme, hoy la visualizo con pizarrón, pero ya cuando tenga a todo el plantel, con práctica de por medio, ver quién, es posible que uno de los centrales pueda ir a la contención”, comentó el “Profe” Cruz en conferencia de prensa en La Madriguera.

Hoy regresan Márquez y Robles

Para hoy se espera que Rafael Márquez, quien acudió al partido amistoso Por la Paz en Roma, invitado por el Papa Francisco, así como Luis Robles, quien participó con la Selección Mexicana de futbol en la Fecha FIFA, se reporten a los entrenamientos y ahora sí, el “Profe” pueda tener equipo completo para trabajar.