Nueva temporada a la vista en Napa

Se abre otro ciclo del golf profesional este día con el Safeway Open

ESTADOS UNIDOS (13/OCT/2016).- Después de la emocionante conclusión que tuvo la temporada 2015-2016 del PGA Tour con la proclamación de Rory McIlroy como ganador de la FedEx Cup al terminar el Tour Championship el pasado 26 de septiembre, llega ahora la nueva temporada del máximo circuito del golf profesional, que arranca este día con el Safeway Open, antes conocido como Frys.com Open.

La cita para iniciar el año del PGA Tour arrancará en Napa, en California, en el campo norte del Silverado Country Club, donde 38 nuevos jugadores que avanzaron desde el Web.com Tour formarán parte del field con el que se abre la temporada, entre ellos Wesley Bryan, quien encabezó la lista de ganancias durante los cuatro eventos finales del circuito de plata del golf profesional.

En este evento se esperaba la presencia de Tiger Woods, el ex número uno del mundo que ha tenido una ausencia prolongada en eventos del Tour, poco más de un año sin participar de tiempo completo, sin embargo, parece que el golfista norteamericano no está al 100% y su regreso a la competición al más alto nivel tendrá que esperar. El “Tigre” no ve acción en un certamen del PGA Tour desde el Wyndham Championship de 2015, pues luego de este torneo fue sometido a una cirugía de espalda.

Sin embargo, el Safeway Open contará con la presencia de Phil Mickelson y otros tres jugadores que ocupan los primeros 25 puestos del ranking, entre ellos Paul Casey, quien ocupa el puesto número 12 y de todos los participantes de este certamen será el más alto rankeado en salir al campo del Silverado Country Club.

En el caso de Mickelson, es el primer torneo de otoño que juega desde 2013 y tendrá una motivación extra luego de ganar la Ryder Cup con el equipo estadounidense hace poco menos de dos semanas.

Por otro lado, ganar el primer certamen del año representa una posibilidad casi segura de estar disputando el Tour Championship dentro de 11 meses, pues el año pasado, Emiliano Grillo, quien estaba en su temporada de debut, se alzó con el título de este torneo en la última ocasión que fue llamado Frys.com Open y siguió los pasos de Jimmy Walker, ganador en 2013 y Sangmoon Bae en 2014, que llegaron a la última cita del año como campeones de este torneo.

EL DATO

La sede

El campo norte del Silverado Country Club es un par 72 de siete mil 203 yardas de longitud y este torneo reparte seis millones de dólares en premios, de los cuales un millón 80 mil dólares le corresponden al campeón, quien además se lleva los primeros 500 puntos para el ranking de esta FedEx Cup de esta nueva temporada.