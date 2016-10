Carrera Panamericana, un reto de tradición

En Querétaro comienza hoy la prueba con 160 participantes de 10 países, en una decena de categorías

GUADALAJARA, JALISCO (13/OCT/2016).- A partir de hoy, la ciudad de Querétaro será el marco bajo el cual se dé arranque a uno de los eventos más llamativos del mundo en cuanto a automovilismo se refiere y que es único en su tipo: la Carrera Panamericana.

Con la realización de la prueba de calificación este día, se pone en marcha la edición número XXIX de su segunda etapa de esta histórica carrera que recorre algunas de las carreteras más sinuosas del país y que en esta ocasión reunirá a cerca de 160 participantes entre competidores y copilotos, agrupados en 10 categorías distintas y provenientes de 10 naciones.

A partir de mañana se comenzará con la ruta que atravesará siete estados de la República y poco más de tres mil kilómetros de recorrido para que el jueves 20 de octubre, en la Plaza de Armas de la ciudad de Durango, se llegue a la conclusión de una intensa semana enmarcada por la adrenalina y algunos de los paisajes más espectaculares que nuestro país tiene para ofrecer.

La prueba de calificación de este día recorrerá distintos puntos de la Sierra Gorda del Estado de Querétaro, entre ellos la Peña de Bernal, Jalpan y San Juan del Río, en un recorrido de aproximadamente 130 kilómetros donde las velocidades promedio rondarán los 180 kilómetros por hora y donde algunos accidentes estarán a la orden del día, pues esta etapa forma parte de una ruta diferente a la que se tuvo el año pasado.

El día siguiente, tras una ruta de poco más de 634 kilómetros, se llegará a la ciudad de Puebla, desde donde arrancará la segunda fecha de la carrera el día 15, la cual concluirá ese mismo sábado en la Alameda Central de la Ciudad de México, luego de casi 608 kilómetros recorridos.

El día 16 de octubre, el contingente partirá hacia el Estado de México, en donde se harán algunas vueltas alrededor del Nevado de Toluca para terminar en el corazón de la capital mexiquense tras 408.710 kilómetros recorridos.

Tras su paso por el Estado de México, el lunes 17, la Carrera Panamericana tomará una ruta hacia la ciudad de Morelia, Michoacán, donde uno de los momentos más exigentes para los pilotos será el paso por Mil Cumbres, en la sierra michoacana, dándole fin a un recorrido de 421 kilómetros en la Plaza de Armas de Morelia.

De Michoacán, la carrera partirá hacia Guanajuato y sus pintorescas calles el martes 18 de octubre, tras casi 396 kilómetros de ruta; en la ciudad colonial, pilotos y equipos disfrutarán de las peculiares calles de esta ciudad y al día siguiente saldrán hacia Zacatecas, un recorrido de 571.7 kilómetros, donde habrá una interesante etapa de velocidad en La Bufa.

El último día de Panamericana, el jueves 20 de octubre, vendrá el último estirón para aquellos que estarán en la pelea, pues de Zacatecas se desplazan hacia Durango, no sin antes pasar por el siempre peligroso sector de El Espinazo del Diablo, donde las curvas podrían cobrar algunas víctimas que no tengan la concentración a tope; esta última fecha de la Panamericana tendrá una extensión de 689 kilómetros, siendo la más extensa de toda la ruta.

PARA SABER

Modelos clásicos

Los autos que participarán en este evento serán modelos fabricados entre 1940 y 1972, lo cual se convierte en el ingrediente especial del suceso, destacándose la presencia de Studebakers, Mustangs, Falcons, BMW’s entre otros.

EL DATO

La novedad

Además, este año la novedad será la inclusión de la categoría Mini Panam Challenge, donde se estarán utilizando autos Mini Cooper de modelo reciente y que, aunque no contarán entre los ganadores absolutos de la Carrera Panamericana, ofrecen un espectáculo diferente al resto.

EL DATO

Las categorías

• Histórica A Plus

• Histórica B

• Histórica C

• Turismo Mayor

• Turismo Producción

• Sport Menor

• Original Panam

• Exhibición

• Mini Panam Challenge

• Motos

Vivir el reto en familia

Xavier Lamadrid es un verdadero apasionado del deporte motor y así lo demuestra el hecho de que correrá por octava ocasión consecutiva la Carrera Panamericana, un evento en el cual ya ha disfrutado las mieles de terminar en el podio, pues ha logrado una conquista, un segundo lugar y un tercer sitio dentro de la categoría Histórica C, donde este año volverá a correr.

Sin embargo, esta participación tendrá un ingrediente especial y es que por primera vez, Lamadrid Sahagún correrá al lado de su familia, pues su hijo mayor Xavier Jr. se inscribió por primera vez y el menor, Diego, será su navegante en el penúltimo día de actividades de la carrera.

“Vamos toda la familia y eso nos pone un poco nerviosos”, comenta el piloto tapatío, quien habla de tener un miedo natural por ver a su hijo mayor correr, pues ésta se trata de su primera experiencia en este evento. “No es lo mismo tomar una curva mil veces que tomar mil curvas una sola vez. Sí tengo el temor de que Xavier mi hijo por su ímpetu quiera ganarle a todos, pero también creo que para él va a ser una buena experiencia”, dice.

Xavier Jr. apunta que va con el objetivo de concluir el reto: “Mis expectativas son nada más de terminar, no conozco el coche, no conozco la Panamericana, sólo la he visto por internet, yo voy a aprender”.

Diego, en tanto, afirma que “es mucha responsabilidad, es mi papá (con quien navego) y no quiero que nos pase algo, pero me pone muy contento poder correr una Panamericana al lado de él”.