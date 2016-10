Fidel Kuri anuncia cambio de sede del Veracruz

El propietario de los Tiburones Rojos dice que el equipo dejará la entidad

CIUDAD DE MÉXICO (12/OCT/2016).- El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y propietario del equipo de Los Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Kuri, anunció que en el próximo mes de diciembre meterá un oficio a la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) para solicitarle el cambio de sede de esta institución.

"Se va a meter una carta a la Federación para cambio de sede de Veracruz. No se podía hacer antes porque el torneo ya se había terminado, es más ahorita no se pueden ir, terminando el próximo torneo", aseguró Kuri.

En entrevista antes de iniciar la sesión ordinaria de este martes, Kuri informó que se están analizando diferentes sedes a donde pueden irse a vivir Los Tiburones Rojos.

"Terminando el torneo... hay tiempos en la Federación, y los tiempos se van dando, ahorita en diciembre se mete, seis meses antes de que termine el torneo y ya veremos a dónde puede ir el equipo, siempre y cuando los aficionados de Veracruz quieran que se vaya", aseguró.

"Vamos a ahorita a pedir... para que no se enojen los que dicen que no me lo voy a llevar, el equipo es de los veracruzanos, dije que se iba y lo voy a manejar sí la afición así lo decide, pero por supuesto que ya va a estar la carta metida desde estos meses porque tenemos que hacerlo con tiempo, es decir, seis meses antes", agregó.

Rechazó que le vaya a prestar su avión al gobernador con licencia, Javier Duarte, para que se vaya a escapar como lo acusó el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes.

"No tengo porque prestarle, él señor dio la cara, ni se va a ir, ni tiene por qué irse. Tiene que responder por todas las investigaciones que se tienen en este momento".