Tri femenil aprenderá de eliminación, dice su técnico

El entrenador del equipo habla tras la reciente derrota ante el cuadro de Venezuela

AMÁN, JORDANIA (12/OCT/2016).- El director técnico de la Selección femenil mexicana de futbol, Christopher Cuéllar, exhortó a sus jugadoras tomar experiencia de la eliminación que sufrieron este día a manos de Venezuela en los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub 17 Jordania 2016.



"Con tiempo (pasará esta eliminación), este grupo va a descansar, van a tener el resto del año para regresar a la escuela porque ya han faltado mucho; ha sido un proceso largo con este grupo y que sigan teniendo experiencias", mencionó en conferencia de prensa.



Agregó que el trabajo es el único factor importante para superar este tipo de descalabros, todo con la intención de mejorar el funcionamiento en futuras participaciones mundialistas, pues este grupo tiene futuro.



"Ya está el calendario de actividades del próximo año, hay giras, concentraciones, juegos ya planeados; esto se va a olvidar trabajando, regresar y que tengan más práctica; va a ser muy importante esta experiencia para su crecimiento como jugadoras, para cuando regresemos a un Mundial, puedan tener esto más fresco y que no vuelva a pasar", añadió.



El Tricolor femenil sub 17 avanzó a los cuartos de final invicto y con siete puntos dentro del Grupo A, situación que aumentó la expectativa en el Mundial, sin embargo se toparon contra el mejor cuadro de la Conmebol y perdieron 2-1 tras abrir el marcador primero por lo que el timonel mexicano consideró que las emociones jugaron en contra.



"Pueden ser las emociones, lo que vimos en nuestra planeación, lo que tratamos de prevenir, paso. Lo que hablamos con el grupo es exactamente lo que sucedió, es difícil esta situación, solo hay que manejar un poco más las emociones, pisar estas situaciones más seguido para resolver los problemas que vienen", finalizó Cuéllar.