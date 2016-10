Chivas perfila dos cambios ante Puebla

Señalan que Alan Pulido y Orbelín Pineda no jugarán el partido de la fecha 13

GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2016).- Alan Pulido está fuera para el encuentro ante el Puebla y Orbelín Pineda también, luego de lesionarse con la Selección mexicana en el encuentro ante Panamá, del pasado martes. Matías Almeyda en su entrenamiento este miércoles en las instalaciones de Verde Valle, perfiló dio norte de los sustitutos para jugar ante el Puebla, el próximo domingo, en la jornada 13 del Apertura 2016.



Por Pulido, de acuerdo al trabajo que realizó Chivas en Verde Valle, Eduardo López se perfila para ocupar esa vacante, ya que Carlos Peña estuvo fallando jugadas de gol durante los ensayos. El "10" rojiblanco estuvo acertado en las peticiones de Almeyda y ahí le lleva ventaja "Chofis" a "Gullit". Marco Bueno también dio una buena práctica.



Para la media cancha, el "Pelado" trabajó con dos contenciones, ante la ausencia de Orbelín Pineda, José Juan Vázquez estuvo entrenando al lado de Michael Pérez, se vieron dinámicos, con buenos movimientos y pocas indicaciones les dio el técnico, en señal de que estaban haciendo buena labor.



Pérez señaló que si le toca jugar con "Gallito" Vázquez no habrá problema alguno, ya que se entienden bien y por lo que está enterado, "Mago" Pineda no jugará el próximo domingo ante el Puebla.



"El trabajo en los entrenamientos y las buenas actuaciones en los partidos me han dado para estar ahí, la constancia también ha sido muy importante. Me siento bien, en gran nivel y quiero mantenerlo. Es un compañero (Gallito) que entiende rápido el concepto de juego y nos vamos a entender muy rápido él y yo. Tenemos un gran equipo que puede respaldar cualquier ausencia".



El contención señaló que el técnico Almeyda, está metiendo a los elementos que mejor están futbolísticamente, así que nadie se relaja en la plantilla y por el contrario, están buscando con buen trabajo ganarse un lugar en el once.



"Matías en este momento está metiendo a quien está dando todo por el equipo y yo estoy haciendo esa parte, nuestros compañeros están luchando por un puesto y esta competencia interna y sana es lo que nos ha mantenido en alto".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ