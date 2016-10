Héctor Herrera podría salir del Porto

El jugador mexicano dejaría el equipo debido al llamado ''juego limpio financiero''

OPORTO, PORTUGAL (12/OCT/2016).- El equipo FC Porto se encuentra en problemas con la Unión Europea de Asociaciones de Futbol (UEFA) debido al llamado juego limpio financiero, por lo que estaría en la urgencia de vender al mediocampista mexicano Héctor Herrera.



La venta del volante tricolor sería una de las opciones para que los números rojos de los Dragones sanen e incluso no sólo se trata del traspaso del elemento azteca, ya que en el club también se plantean la marcha de jugadores como Danilo y André Silva.



Las salidas de los tres jugadores del Porto se pudo dar en el pasado mercado de fichajes previo a la campaña 2016-2017, sin embargo el director de finanzas del club luso, Fernando Gomes, reconoció que se retuvo a los futbolistas para mantener el alto nivel deportivo y así no cobrar alrededor de 100 millones de euros por sus traspasos.



"Podríamos estar hablando de cuentas positivas porque teníamos propuestas de venta de Héctor Herrera, Danilo y André Silva, que nos darían un total de 95 millones de euros. Eso hubiera hecho que las cuentas se mantuvieran equilibradas", mencionó a la prensa local.



En el equipo son conscientes de que la política de no desprenderse de algún elemento causaría inconvenientes financieros, el coste de la escuadra es de 100 millones de euros y la tarea es reducirlo 20 millones para evitar sanciones por parte de la UEFA.



Así que en el mercado invernal se podría dar la partida de algún jugador del Porto, que también cuenta con los mexicanos Miguel Layún y Jesús Manuel "Tecatito" Corona.



Cabe recordar que apenas en la semana surgió el rumor de que el Manchester United estaría interesado en Héctor Herrera, quien también ya ha sido puesto en la órbita del Nápoles.



"Sabíamos que los resultados serían esto, pero la gestión y equipo técnico asumen que la venta de estos jugadores sería un duro golpe a la calidad de la plantilla", añadió Fernando Gomes, quien exhortó a la tranquilidad, sabedor de que las finanzas del club se equilibrarán.