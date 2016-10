Osorio afirma que México será más competitivo en el hexagonal

El estratega manifestó que de cara a esos duelos todavía no tiene definidos a los 23 jugadores que llamará

ESTADOS UNIDOS (12/OCT/2016).- Las pruebas previo al hexagonal terminaron y el técnico de la Selección Mexicana de Futbol, el colombiano Juan Carlos Osorio afirmó que el equipo tiene toda la posibilidad de competir en los dos primeros duelos del hexagonal final frente a Estados Unidos y Panamá.



"Contra Estados Unidos y Panamá tenemos grandes posibilidades y vamos a tratar de ir a competir, lo más importante es que los jugadores permanezcan en buen estado de salud y la próxima convocatoria tendrá un México muy fuerte", dijo.



En conferencia de prensa, el estratega manifestó que de cara a esos duelos todavía no tiene definidos a los 23 jugadores que llamará, ya que a un mes pueden darse bajas o altas de juego.



"Es muy prematuro a un mes tener la lista de 23 jugadores porque los muchachos tendrán mínimo tres o cuatro partidos y creemos que hay decisiones marginales y todo se dependerá de la competencia que tengan y de las actuaciones que tengan", apuntó.



Sobre el trabajo psicológico que han tenido los jugadores del Tri, el estratega destacó que es una práctica que se lleva a cabo en todo el mundo.



"Consideramos que atletas de alto rendimiento tienen un entrenador en 'coaching' mental o como se le quiera llamar, el futbolista no es la excepción, a nivel internacional recuerdo cuando estuve en Inglaterra cada jugador lo tenía, es un buen complemento, pero no queremos sugerir que el futbolista mexicano necesite más ayuda que otros", acotó.



Sobre la utilidad del duelo frente a Panamá, Osorio explicó que más que ayudarlo a él, fue muy provechoso para muchos jugadores que demostraron que quieren mantenerse en el equipo.



"Le sirvió diría a que a todos porque cada uno es consciente que esta era la oportunidad de darle un mensaje de que tienen con qué competir por un puesto en la siguiente convocatoria", sentenció.