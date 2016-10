Alemania derrota a Irlanda del Norte y sigue invicto

Los germanos acumulan tres victorias en el mismo número de partidos de la fase de clasificación mundialista

BERLÍN, ALEMANIA (12/OCT/2016).- Alemania se mantiene invicto; se impuso sin problemas a Irlanda del Norte por 2-0, con goles de Julian Draxler y Sami Khedira, y acumula tres victorias en el mismo número de partidos de la fase de clasificación mundialista, con ocho goles a favor y ninguno en contra.

El partido amenazaba con convertirse en un típico reto a la paciencia, pero en el minuto 4 llegó la primera ocasión de gol para Alemania con un cabezazo de Mario Gotze, que el meta Michel McGovern contrarrestó con una buena parada.

En el minuto 13, en cambio, McGovern no pudo hacer nada ante un remate raso de Julian Draxler desde la media luna del área.

Poco después, en el minuto 16, llegó el segundo gol alemán con un remate de cabeza de Sami Khedira tras un saque de esquina lanzado por Toni Kroos.

Después del segundo gol, Irlanda del Norte intentó jugar un poco más al ataque, pero no logró conseguir ninguna anotación.

Otros resultados

Kazajstán vs. Rumania (0-0); Polonia vs. Armenia (2-1); República Checa vs. Azerbaiyán (0-0); Eslovaquia vs. Escocia (3-0); Lituania vs. Malta (2-0); Dinamarca vs. Montenegro (0-1); Noruega vs. San Marino (4-1); Eslovenia vs. Inglaterra (0-0).