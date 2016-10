Las Águilas celebran un centenario de gloria y polémica

Van 100 años en donde la controversia y la grandeza han ido de la mano gracias a la presencia de dinero y jugadores extranjeros

GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2016).- Las Águilas del América se encuentran de manteles largos gracias a la celebración de su primer Centenario de vida y lo hacen festejando como se debe, siendo el más ganador equipo del balompié nacional. Han pasado 100 años en donde la polémica y la grandeza han ido de la mano y todo gracias a la presencia de dinero, jugadores extranjeros y el apoyo de una de las televisoras más importantes de América —Telesistema Mexicano, hoy Televisa—.

En sus vitrinas se presumen innumerables trofeos, desde la época amateur, hasta trofeos amistosos, internacionales y claro, los nacionales, en donde se incluyen los 12 títulos de Liga que hoy lo erigen el club más ganador del futbol mexicano, por 11 que tiene su acérrimo rival, las Chivas de Guadalajara.

El América surge con tres rasgos característicos, estos son: capitalinos, ricos y reforzados con extranjeros, contrario a lo que pasaba en provincia, donde Guadalajara era el equipo del pueblo, humilde y con puros jugadores mexicanos. Así surge la idea, gracias a Fernando Marcos y Emilio Azcárraga, de crear al equipo que haría contraparte a las Chivas.

Luis Carlos Vázquez, psicoanalista que ha trabajado en algunos fenómenos sociales, como libros sobre la fascinación colectiva con Chivas, explicó que “en el ámbito del futbol hay que matizar un sentido de nacionalismo, en el futbol existe una pugna contra lo extranjero, por ejemplo, el hecho de que haya selecciones nacionales, es poner en juego la competencia con lo extranjero”.

El antagonista del Guadalajara en su mayoría, el rival con el fincaría el Clásico Nacional, el equipo capitalino atravesaba por un enorme bache deportivo, era un equipo del montón, pero luego de que el empresario de las telecomunicaciones, Emilio Azcárraga, le inyectara dinero y orgullo, a inicios de la década de los sesenta, el entonces entrenador americanista Fernando Marcos declaró que ya estaban listos para retar al Guadalajara y reveló que habían decidido —ya que el Guadalajara era el muchacho bueno de la película—, ser el villano. “Ellos eran los modestos muchachos mexicanos y nosotros íbamos a ser los soberbios riquillos con extranjeros”, afirmó Luis Carlos Vázquez.

Germán Villa espera un título

Uno de los jugadores emblemáticos de la década de los noventa, Germán Villa, dijo que para festejar como se debe este Centenario, el América debería buscar un título y es algo que pronosticó para el Apertura 2016, pero también quiere que el equipo azulcrema tenga una buena actuación en el Mundial de Clubes que se llevará a cabo en Japón a finales de año.

—¿Qué opinas del estilo de juego del equipo?

—Quizá su manera no me gusta, pero tiene un excelente equipo, quizá con Ignacio Ambriz no se pudo sacar el mejor rendimiento a los jugadores, esperando que ahora con Ricardo La Volpe se pueda lograr.

—¿Cómo dejaste al América y el futbol profesional?

—Yo me fui contento, feliz, satisfecho con lo que hice, quizá faltó, pero me voy muy tranquilo, lo que venga será ganancia.

CLAVES

Grandes momentos azulcremas

• Fundación. Todo comenzó un 12 de octubre de 1916 con un grupo de jóvenes que se juntaban para formar lo que serían las raíces del hoy Club América. Rafael Garza Gutiérrez “Récord” y Germán Núñez Cortina fueron los artífices y fundadores de la institución más ganadora de México.

• Clásico Nacional. Durante los primeros años del profesionalismo, los torneos de Copa sirvieron para que la rivalidad que existía entre los equipos de la Ciudad de México y los de Jalisco. Ahí comenzó el odio deportivo entre Chivas y América.

• El título. En la temporada 1965-1966, los azulcremas consiguieron el trofeo más anhelado del futbol mexicano en la era profesional. Hoy cuenta con 12 títulos.

• Símbolo. Las Águilas del América contrataron al chileno Carlos Reinoso para 1970. La llegada del “Maestro” sería un parteaguas para la institución, pues se convirtió en uno de los símbolos del “americanismo”.

• Copa. En 1978, el América se convirtió en el primer equipo del área de Concacaf en ganar la Copa Interamericana a un conjunto sudamericano.

• Histórico. El 10 de junio de 1984, el América escribió uno de los capítulos más trascendentes de su historia. Tras haber empatado 2-2 en la ida, se impusieron a su acérrimo rival, el Guadalajara, en la Final. Es el único título que le han ganado directamente a las Chivas.

• Final. El 26 de mayo de 2013, América vivió la noche más dramática en su historia durante el enfrentamiento con Cruz Azul en la Final del Clausura 2013. Las Águilas se llevaron el triunfo en tanda de penales.

• Ganador. La cereza en el pastel americanista, fue la consecución de la decimosegunda estrella para su escudo. Con un contundente 3-1 global, los entonces dirigidos por el “Turco” Mohamed se impusieron ante los Tigres en la Final del Apertura 2014. Por primera vez en la historia, las Águilas superaron a Chivas en cuanto a títulos obtenidos.

El 11 HISTÓRICO

PORTERO

Miguel Zelada

Portero de origen argentino, fue parte del equipo en la época de los ochenta. Llegó a la institución en 1979, defendiendo la playera azulcrema hasta 1987. Con las Águilas, Miguel Zelada logró el tricampeonato, al ganar la temporada 83-84, 84-85 y el torneo Prode 85.

DEFENSA LATERAL

Vinicio Bravo

Surgido de las Fuerzas Básicas americanistas, fue defensa central y lateral donde más destacó. Debutó en la temporada 78-79 y jugó hasta el torneo México 86, saliendo tricampeón de Liga en 83-84, 84-85 y Prode 85.

DEFENSA CENTRAL

Alfredo Tena

Arribó al América en la temporada 73-74, luego de jugar en el equipo “Principado” del club Asturiano. Defensa central alto y fuerte, impresionó a José Antonio Roca desde el primer momento. Mejor conocido como el “Capitán Furia”.

DEFENSA CENTRAL

Cecilio de los Santos

Llegó en una temporada en que las Águilas eran campeones. Debutó en 1988-1989 y lo hizo para cubrir el hueco del “Cuchillo” Herrera que había tenido un campeonato formidable. Pocos jugadores con su técnica, solvencia, liderazgo y claridad.

DEFENSA LATERAL

Mario Alberto Trejo

Se desempeñó como lateral derecho; procedente de las Fuerzas Básicas del Club América. Debutó en el torneo de Copa 1974-75 el 23 de febrero de 1975 contra el equipo de Ciudad Madero en el Estadio Tamaulipas, juego que ganaron los capitalinos 2-0.

MEDIOCAMPISTA

Daniel Brailovsky

Figura y guía del equipo. Campeón de Liga en 83-84, 84-85 y Prode 85 del cual jugó hasta los Cuartos de Final y abandonó al equipo por decisión personal, ya que hubo dos terremotos en la Ciudad de México. Su esposa estaba a punto de dar a luz y decidieron irse a Argentina.

MEDIOCAMPISTA

Carlos Reinoso

Quizá uno de los más grandes americanistas de todos los tiempos. Al llegar al América era un desconocido, pero con sus actuaciones se fue ganando el aplauso y el cariño de la gente. Debutó el 26 de febrero de 1970 contra el Atlante, en el Estadio Azteca.

MEDIOCAMPISTA

Pável Pardo

El tapatío fue primero fue lateral derecho, luego se convirtió en medio de contención y fue donde dio sus mejores partidos. Jugó mucho tiempo en las Águilas y siempre demostró su entrega y pundonor. Fue campeón con las Águilas.

DELANTERO

Cuauhtémoc Blanco

Por sus venas corre sangre americanista. Uno de los máximos estandartes azulcremas de todos los tiempos. Campeón de Liga, Campeón de Campeones, Campeón de Concacaf, Campeón de Goleo, Mundialista en Francia 98, en Japón-Corea 2002 y Sudáfrica 2010.

DELANTERO

Enrique Borja

Marcado por su polémico pase de los Pumas a las Águilas, equipo al cual en un principio no quería ir, sin embargo terminó por ser un ídolo vistiendo la camiseta azulcrema. Un caballero en la cancha, ya que jamás fue expulsado.

DELANTERO

Luis Roberto Alves “Zague”

El máximo anotador vistiendo la camiseta de las Águilas. Hijo del brasileño Luis Alves, quien también vistió la casaca americanista. Campeón de Liga, Campeón de Campeones, Campeón de Concacaf, Campeón de Copa Interamericana, Mundialista en EU 94.

DIRECTOR TÉCNICO

José Antonio Roca

Autoproclamado el antichiva número uno de México.

Director técnico de las Águilas con orgullo azulcrema en todo su ser. Campeón de Liga y de Copa, entrenador de la Selección Mexicana en Argentina 78.



NOTA: Elección de jugadores por los aficionados del América a través de una encuesta realizada por el club.