Los contendientes de la NFL comienzan a despegarse

Tras cinco semanas de acción, los Vikingos se consolidan como el único equipo invicto

ESTADOS UNIDOS (12/OCT/2016).- La temporada 2016 de la NFL ha entrado a una etapa en la que el panorama para cada uno de los 32 equipos de la Liga empieza a ser cada vez más claro después de cinco semanas, en las que comienzan a separarse del resto los contendientes.

A esta Semana 5 sólo tres equipos llegaron en calidad de invictos, pero sólo uno de ellos pudo mantener ese estado de gracia después de los encuentros del pasado fin de semana. Los Vikings de Minnesota son el único equipo de la Liga que no conoce la derrota y lo hace no sólo con ausencias importantes, sino con una solidez defensiva que no se imaginaba a principio de temporada.

También, seis equipos cuentan con una marca de 4-1, algunos de ellos siendo unas verdaderas sorpresas y encabezando sus respectivas divisiones, siendo este el caso de los Cowboys de Dallas y Raiders de Oakland, que han confiado sus destinos a en Prescott y Carr, respectivamente, y que estos mismos hombres han sabido responder en los momentos importantes.

Por otra parte, las oportunidades se cierran cada vez más para otros cuadros, caso de los Browns de Cleveland, que aún no ganan en la temporada, y de los Panthers de Carolina, que inexplicablemente se han desmoronado y que se encuentran en el fondo de su división después de venir de un año en el que llegaron al Súper Bowl y tuvieron una campaña regular de una sola derrota.

EN SITIO DE HONOR

Regresa por su sitio

A los Patriotas de Nueva Inglaterra se les estaban dando las cosas durante las primeras tres semanas de la temporada donde sin Tom Brady resultaron victoriosos, pero una blanqueada ante los Bills encendió las alarmas, que una semana después fueron apagadas de inmediato por “TB12”, quien en su reaparición tras su suspensión, tuvo en los Browns a una presa fácil, mostrando que no perdió la forma después de la inactividad, lanzando para tres pases de anotación y más de 400 yardas, reafirmando el status que el equipo de Nueva Inglaterra tiene como una de las fuerzas más poderosas de la NFL.

Un equipo para infartarse

Los Raiders de Oakland son uno de los equipos que semana a semana más gusto da ver en cada uno de sus encuentros, pues siempre es protagonista de duelos cerrados. La defensa de los Raiders ha estado muy por debajo de las expectativas, pero esas falencias se han visto compensadas por un brillante juego a la ofensiva comandado por un Derek Carr que se muestra como un veterano que parece de más de tres años de experiencia y que se ha convertido en un auténtico líder.

Son una realidad

Lo de los Vikings de Minnesota ya dejó de ser un cuento de hadas o historia fantástica para convertirse en una auténtica realidad que lleva a este equipo a ocupar sitios como un candidato fuerte en la NFC.

Con Sam Bradford en los controles, el de los Vikings se mantiene como un equipo libre de errores en este aspecto, pues Bradford no ha cometido una sola entrega de balón en lo que va del año. A la defensiva y en equipos especiales, parece que los jugadores de Minnesota se multiplican para cubrir cualquier parte del emparrillado.

DE VERGÜENZA

Otro rayo en el pie

Lo de San Diego ya raya en lo increíble, al desperdiciar una nueva ventaja en la segunda mitad de un encuentro, pero no sólo eso, sino que también semana a semana los Chargers encuentran una forma cada vez más novedosa de perder y el domingo pasado en Oakland dieron otra muestra de ello, cuando al pateador de despeje, Drew Kaser, se le escapó el centro en un intento de gol de campo para empatar el encuentro ante los Raiders en 34 puntos y quizá enviar el partido a tiempo extra. San Diego es el equipo que más puntos de ventaja tiene en las segundas mitades y no ha sabido cómo matar a sus rivales.

Pesadilla californiana

De los 49ers de San Francisco se esperaba que con el cambio de mando pasando ahora a la figura de Chip Kelly, el barco retomaría el rumbo que tuvo con Jim Harbaugh y que se perdió con Jim Tomsula, pero ante la falta de jugadores capaces y de una ofensiva que respondiera, el experimento de Kelly con Blaine Gabbert en los controles sufrió otro estrepitoso revés ante Arizona el jueves pasado y ahora habrá que probar con Colin Kaepernick en su reaparición como titular el próximo domingo ante los Bills.

Se terminó la garra

Los Panthers de Carolina están sin rumbo y en el duelo que cerró la Semana 5 ante Tampa Bay, el equipo campeón de la NFC no encontró, como ha sido a lo largo del año, a excepción de un par de encuentros, la garra, determinación y dominio que los llevó a ganar 15 duelos y un boleto al Super Bowl la temporada pasada. Si bien el lunes pasado no contaron con Cam Newton, la fórmula de los Panthers se desgastó demasiado rápido y sólo un resurgimiento milagroso le podría dar a este equipo el lugar que se pronosticaba que tendría hacia el principio de temporada, pero el camino luce muy cuesta arriba en una División Sur en la que están relegados por tres encuentros de Atlanta.