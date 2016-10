Jessica Salazar, la nueva rival a vencer

Impone nuevo récord del mundo en 500 metros contrarreloj en el Paramericano

GUADALAJARA, JALISCO (11/OCT/2016).- Tras imponer un nuevo récord del mundo en los 500 metros contrarreloj, la ciclista Jessica Salazar admitió que se convirtió en la rival a vencer para competencias próximas.

"Sí, soy la nueva rival a vencer, ahora las competidoras me van a ver con otros ojos no sólo como una mexicana que compite en velocidad; van a saber que no va ser tan fácil competir en un heat conmigo, tenemos para demostrarles que no solo los países europeos tienen la capacidad para estar peleando por medallas", reconoció la tapatía al presentarse ante los medios, luego de conseguir el récord del mundo de los 500 metros contrarreloj en el Panamericano de ciclismo de pista la semana anterior en Aguascalientes.

Salazar pulverizó el registro de la rusa Anastasia Voinova, al parar el cronómetro en 32 segundos y 268 milésimas, bajando en 526 milésimas la plusmarca de la europea. "Yo lo que tenía planeado era romper mi propia marca personal, tenía muy buenas sensaciones porque ya había corrido la velocidad por equipos y yo era la primera vuelta. Estuvimos sacando cuentas y el tiempo me daba para intentar los 33 segundos, es decir igualar el anterior récord, pero seguramente hubo algo que hicimos mejor para romper de manera sobrada ese récord", dijo Jessica al explicar cómo se dio este nuevo récord.

La tapatía aseguró que está acostumbrada a no pensar en sus rivales. "En el ciclismo BMX me acostumbré a prepararme sin pensar en mis contrincantes y así lo hago hoy. Yo nunca pienso en que me toca con una campeona olímpica o una campeona del mundo, al contrario, yo lo que siempre pienso es que si ellas lo hicieron, yo también puedo lograrlo.”

Por lo pronto, Jessica se prepara para estrenar su récord a la brevedad posible, mientras asimila su logro. "La verdad ya me está cayendo el veinte y no me queda más que seguir igual de motivada que cuando fui al Campeonato Panamericano y luego ir por la clasificación a Tokio para tenerla segura y no estarla peleando en las últimas copas."

SABER MÁS

Empieza temporada

Jessica Salazar tiene en puerta dos copas del mundo, una en Glasgow, Escocía, y otra en Holanda; ambas durante noviembre.

EL INFORMADOR / MARIO VALDEZ