Cambian horarios de cuartos de final de Copa MX

Encuentro de Guadalajara vs Oaxaca se mantiene igual

CIUDAD DE MÉXICO (11/OCT/2016).- Este martes se dieron a conocer cambios en los horarios de los partidos de cuartos de final de la COPA MX.

Se registraron tres cambios de horario y el único encuentro que no se movió fue el Guadalajara vs Oaxaca.

Los horarios quedaron de la siguiente forma:

Martes 18 de octubre de 2016

América vs. Jaguares

20:30 horas

Estadio Azteca



Miércoles 19 de octubre de 2016

Puebla vs. Toluca

21:00 horas

Estadio Cuauhtémoc



Guadalajara vs. Oaxaca

21:00 horas

Estadio Chivas



Cruz Azul vs. Querétaro

19:00 horas

Estadio Azul