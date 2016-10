José Madueña, hombre de hierro rojinegro

El jugador del Atlas trabaja día a día para estar en el once titular

GUADALAJARA, JALISCO (11/OCT/2016).- No hay jugador más constante, más inquebrantable y regular en el plantel del Atlas, que José Antonio Madueña. El lateral derecho de los Zorros es el único jugador que ha participado en todos y cada uno de los minutos del Torneo Apertura 2016, es decir, ha jugado mil 80 minutos en los 12 cotejos que lleva el certamen, siendo todo un hombre de hierro para la causa rojinegra.

Además, Madueña ha sido un tipo limpio, que comete pocas faltas y de ahí que solamente ha sido amonestado en cuatro ocasiones, ante Veracruz, Monarcas, Chivas en el Clásico Tapatío y frente a Rayados de Monterrey.

No ha hecho un solo gol en el certamen, sin embargo sus aportaciones van más allá de hacer goles, se dedica a defender, a hacer buena mancuerna con sus centrales y demostrar el por qué la directiva confió en él para traerlo procedente de Tijuana hace un año.

"Trabajo día a día para estar en el once, el "Profe" es el que toma la decisión esté quien esté y quien esté mejor es el que va a jugar, si no me toca estar igual apoyaré siempre, y si me toca, trabajar muy duro", dijo José Madueña.

En torneos anteriores, José Antonio, que había jugado para Tijuana, Dorados y América, no tenía la regularidad que hoy puede presumir y todo es gracias al buen trabajo que ha hecho, tanto en los entrenamientos, como en los partidos.

"Es por eso que siempre me esfuerzo, para tener un lugar en el equipo y éste torneo es el que mayor actividad he tenido, todo gracias al trabajo diario", siguió.



PIENSAN EN EL DESCENSO

Atlas suma 14 puntos actualmente en el Apertura 2016, sin embargo viene de dos torneos para el olvido, con 17 y 14 puntos en los torneos Clausura 2016 y Apertura 2015, respectivamente, por lo que el descenso vuelve a aparecer en el vocabulario rojinegro, situación que ya comienza a preocupar en el interior del vestidor.

"Sí pensamos en el descenso, yo en lo personal pienso partido a partido y cada uno son tres puntos, ya sean para calificar o para el descenso, así lo ve el grupo, si nosotros aspiramos a calificar, lógicamente vamos a hacer puntos para el descenso, pero pensamos más en calificar, que todavía en el descenso, pero igual nos ayuda a sumar puntos.

"Yo en lo personal aspiro a 12 puntos, ganar de local los dos partidos que tenemos acá y ganar dos de visita. Serían 26 puntos y estaríamos con grandes posibilidades de estar en la Liguilla", confirmó José Madueña.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES