Chivas se transforma

Matías Almeyda señala que se trabaja para mejorar detalles en el equipo

GUADALAJARA, JALISCO (11/OCT/2016).- Todas las determinaciones en Chivas se toman en conjunto. Así lo puntualizó el técnico Matías Almeyda, quien no es autoritario bajo ninguna circunstancia porque desea que sus colaboradores estén contentos en las fuerzas básicas para formar jugadores y viendo siempre al futuro, con un trabajo intenso en el presente.



"Se han ido mejorando cosas pequeñas, como el que todos los jugadores estudien, vayan a la universidad, el arreglo del gimnasio. Se vienen muchas cosas que están cambiando bastante, en el plano futbolístico he tenido una reunión con los técnicos y los preparadores físicos, para ir por el mismo rumbo, el prototipo de jugadores de Chivas que pretendemos, he estado en algunas visorias y debemos mejorar ese sector, porque si pretendo quedarme aquí, necesitamos sacar jugadores para no comprar más y para eso se necesitan muchos jugadores".



Aseguró el técnico, que Jorge Vergara está en la mejor disposición de hacer inversión millonaria para construir el complejo de alto rendimiento cerca del estadio, donde tendrían todo a la mano.



"Con muchas canchas, concentración, en el cual la gente pueda estar más tiempo en el club y todo eso lleva un tiempo por la gran inversión, pero está todo encaminado, se va trabajando. En un par de años, Chivas será más grande todavía".



La esperanza que tiene el pastor rojiblanco, es que todo esto esté realizado antes de que cumpla sus cinco años de contrato que firmó y del cual le quedan cuatro ahora mismo.



"Más allá del tiempo que uno pueda estar, hay que dejar algo para el club. Si uno como entrenador quiere que nada más le quede a uno, eso es se egoísta, yo quiero a este club, quiero adaptarme a la historia para transformar el presente y que algún día salgan muchos jugadores de las fuerzas básicas. Que este club tenga un sentido de pertenencia en sus jugadores, que jueguen igual las categorías y es ahí donde se desarrollan los proyectos. Eso es lo que pretendo".



Almeyda indicó que está enterado de todo lo que pasa en las fuerzas básicas, de quienes son buenos estudiantes, los que son de vida alegre y hasta de quienes se han escapado del club en horas no propias para un deportista de alto rendimiento.



Miércoles de inauguración

Almeyda precisó que este miércoles se estará inaugurando un área odontológica, porque quiere a sus jugadores con dientes sanos, que tengan todos los cuidados para poder exigirles y que al mismo tiempo, el ser humano se sienta protegido.



"Nosotros somos poco más de 230 jugadores en las fuerzas básicas, requieren al dentista como a la podóloga, nutrición y debemos ir mejorando todo esto, para darle un mejor confort para que rindan más. Jorge está dispuesto a dar lo mejor, antes alguien le dijo que no era necesario, pero ya va mejorando".



El pastor se involucrará más con los jugadores, les propiciará que cambien su forma de vida y como ejemplo dio a Carlos Cisneros y Ángel Zaldívar, a quienes les ha prohibido cambiar su auto, que primero inviertan en su casa, su familia para un buen porvenir.



"Tienen los pies bien puestos sobre la tierra, eso queremos, que estén centrados, que estén comprometidos con la carrera. ¿A quién no le gusta la fiesta? Hay que ayudarlos, decirles que hay ciclos de la vida para hacer todo, que la vida profesional del jugador es fundamental, tampoco queremos monjes, sino que actúen con todo a su debido tiempo".



La disciplina en Chivas aumentará en muchos aspectos, se terminarán las fiestas, habrá sanciones fuertes a quienes violen las reglas internas y estará en riesgo el que sigan en Chivas.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ