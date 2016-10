Me da tristeza que involucren mi nombre: Almeyda

El técnico aclara acusaciones por una supuesta estafa a una empresa en Argentina

GUADALAJARA, JALISCO (11/OCT/2016).- Luego de que se diera a conocer que Matías Almeyda tienen una denuncia por supuesta estafa en Argentina, el técnico salió a aclarar el tema al concluir el entrenamiento que Chivas realizó en las instalaciones de Verde Valle, porque aseguró que no conoce al demandante Guillermo Giovanelli, titular de una empresa de seguridad.



"Me causa un poco de tristeza este tipo de noticias, siempre el dinero que he ganado lo he invertido en mi país, en muchísimas cosas, no ha sido más que traerme un dolor de cabeza. Lo quiero aclarar, hace cinco años que el predio no lo manejo lo tengo rentado y la gente que ha manejado este predio no sé cómo lo ha manejado, soy el dueño y si el que renta no paga, hay un dueño que debe pagar, se están encargando mis abogados para que mi nombre no lo ensucien tan fácilmente, me da tristeza el hecho de que involucren mi nombre".



Almeyda puntualizó que desconoce cómo se esté manejando la persona a quien le rentó el predio, en el cual sus abogados buscarán esclarecer el tema porque no está dispuesto a pagar por algo que no debe.



"No quiero pagar nada, pago mis impuestos como cualquier ciudadano, no pago coimas, me manejo de una manera prolija y de hecho de este tema se está encargando este grupo de trabajo que tengo. Habría que preguntarles, hace cinco años".



Almeyda espera que en las próximas horas quede todo aclarado vía sus abogados, ya que no quiere que estén manchando su nombre, ni se aprovechen de que está dirigiendo al equipo más popular del futbol mexicano.

EL INFORMADOR/ALEJANDRO RAMÍREZ