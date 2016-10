Wayne Rooney descarta retirarse de la Selección inglesa

El jugador señala que aún tiene las cualidades necesarias para ayudar al equipo

LONDRES, INGLATERRA (11/OCT/2016).- El capitán de la Selección inglesa, Wayne Rooney, ha reiterado este miércoles que no se va a retirar del equipo nacional y ha insistido en que luchará por recuperar su puesto en el once inicial.

Rooney, de 30 años, el jugador de campo que más veces ha vestido la camiseta de la selección inglesa y su máximo goleador histórico, ha visto cómo su plaza en el combinado nacional se ha puesto en entredicho en los últimos meses, después de su compleja adaptación a su nuevo rol de centrocampista.

"Tengo 30 años, no 35 o 36, edad en la que uno empieza a pensar: '¿Voy a recuperarme?'. Tengo que seguir trabajando. Ya lo dije antes y lo digo ahora: no voy a dejar de jugar para Inglaterra para irme unos días a Dubai durante el parón de selecciones", explicó Wayne.

"Después del pasado verano hubiera sido fácil irme y decir: 'Ya está, me harté'. Pero yo no soy así. Siento que aún tengo mucho que ofrecer y lo he dejado claro, al menos hasta el Mundial de Rusia", prosiguió Rooney.

"En cuanto me llamen, aquí estaré. Ryan Giggs no era, a los 30 años, el mismo futbolista que cuando tenía 18. Y siguió jugando hasta que tuvo 40. Hay muchos ejemplos que se pueden emplear", sostuvo el inglés en rueda de prensa.

Internacional en 117 ocasiones con Inglaterra (53 goles) y capitán del Manchester United, Rooney ha perdido también su puesto en el once titular de su equipo en los últimos partidos.

"No soy ningún ingenuo y sé que no tengo 20 años, eso lo comprendo. Mi futbol es diferente ahora del que tenía cuando era más joven, pero también creo que tengo las cualidades necesarias para ayudar a mejorar a este equipo", señaló.

"No voy a negar que éste es un momento difícil, pero he demostrado que tengo la actitud correcta, que intento ser positivo y que apoyo y animo sin cesar a mis compañeros", apuntó.

"Llevo 13 años jugando sin parar para Inglaterra, 13 años en los que lo he dado todo, y sé que siempre llega un momento en el que no eres el primer nombre en el once inicial, como me sucedía en el pasado. Sé que hay gente que soñaría con jugar para Inglaterra y yo lo he hecho en 117 ocasiones", concluyó el capitán inglés.