El título es el objetivo de los Charros

Tras ocho meses de ausencia, el 'Rey de los deportes' regresará a suelo jalisciense y los Charros comenzarán una nueva campaña en la Liga Mexicana del Pacífico

GUADALAJARA, JALISCO (11/OCT/2016).- Los Charros de Jalisco están preparados, y trabajan con la consigna única e imborrable de obtener el ansiado campeonato que los acredite como la mejor novena del beisbol invernal mexicano. En este especial te presentamos a los integrantes del equipo.

• Jonathan Aceves

Posición: Catcher

Edad: 38 años

Lugar de nacimiento: San Luis Río Colorado, Sonora

Club de verano: Saraperos de Saltillo

“El principal objetivo es luchar contra nosotros mismos, hay que mejorar lo que hicimos el año pasado, tanto personal como colectivamente. Se hizo un cambio de staff de coach y hay un buen plantel, ahora nos toca buscar los Playoffs, la Final y soñar con la Serie del Caribe. Es un equipo con mucho talento, con ganas de trabajar, todos tienen disposición. Ahora toda esa disposición y esas ganas hay que llevarlas al campo. Los más jóvenes se han adaptado muy bien y poco a poco la afición de Guadalajara los va reconociendo”.

• Art Charles

Posición: Primera base y bateador designado

Edad: 25 años

Lugar de nacimiento: Bakersfield, California

Club de verano: New Jersey en la Liga de Asociación Canadiense y Americana

“Todos queremos salir a competir al máximo nivel, ganar muchos juegos y hacer nuestro trabajo en el campo, en el dogout, lo suficiente para ayudar al equipo a ganar y tener una temporada exitosa. He escuchado que la afición aquí es fantástica, son increíbles, me dicen que son muy ruidosos en el estadio, se involucran mucho en el juego. Estoy emocionado de ver cómo serán los juegos de local, el ambiente en el estadio, vivir esa atmósfera y mostrarnos ante ellos dando buenos juegos a un alto nivel y que todo mundo salga contento”.

• Edson García

Posición: Jardinero

Edad: 24 años

Lugar de nacimiento: Puebla, Puebla

Club de verano: Toros de Tijuana

“El principal objetivo de todas las temporadas es llegar a los Playoffs, ya estando ahí no hay otra cosa que no sea buscar el campeonato. La afición se ha adaptado a nosotros, el apoyo que nos han demostrado es increíble, aunque es una ciudad futbolera, el apoyo desde el primer año nunca ha faltado y eso nos ha motivado a seguir adelante. A Homar Rojas lo conozco muy bien, es una gran persona, lo he visto como mánager en equipos contrarios y sabe muy bien lo que hace en todas las situaciones”.

• Alberto Carreón

Posición: Parador en corto

Edad: 28 años

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco

Club de verano: Pericos de Puebla

“El principal objetivo es llegar a la pretemporada y conseguir el ansiado título que todos queremos. El equipo este año tiene muchos jóvenes y mucha velocidad, va a ser muy incómodo para todos los rivales. Todos tienen una excelente opinión de Guadalajara, todos se han acoplado bien, la gente los ha acogido de maravilla y no dejan de apoyarlos, igual yo, que soy de aquí, trato de apoyarlos en lo que se pueda. Homar Rojas es una persona muy inteligente, le gusta el trabajo fuerte, a cada uno nos ha llevado por el camino que necesitábamos para llegar listos al inicio de pretemporada”.

• Agustín Murillo

Posición: Tercera base

Edad: 34 años

Lugar de nacimiento: Tijuana, Baja California

Club de verano: Sultanes de Monterrey

“El ambiente en el vestidor y en el equipo es bastante positivo, hay gente muy preparada, con mucha experiencia y con mentalidad ganadora porque nuestro objetivo primordial es buscar el campeonato. Hay que empezar ganando, queremos ser consistentes. Guadalajara es una plaza con mucho potencial, es una ciudad obviamente futbolera pero hemos descubierto mucha gente que también es aficionada al beisbol. Es muy positivo para la ciudad que tengan un equipo en la Liga Mexicana del Pacífico”.

• Carlos Figueroa

Posición: Jardinero

Edad: 24 años

Lugar de nacimiento: Hermosillo, Sonora

Club de verano: Diablos Rojos del México

“Van a tener un equipo con más experiencia, veo que mis compañeros quieren sacarse la espinita de la campaña anterior y hay un convencimiento de darle a Guadalajara ese trofeo. Es una excelente plaza, va por su tercer año y la gente ha respondido bastante bien, yo sé que es una de las mejores de la Liga Mexicana del Pacífico. (Respecto a Homar Rojas) Es diferente tenerlo desde el principio, el año pasado ya no se pudo hacer mucho pero ahora deben verse los resultados desde el principio de la temporada”.

• Jesús Valdez

Posición: Jardinero y bateador designado

Edad: 31 años

Lugar de nacimiento: San Cristóbal, República Domincana

Club de verano: Leones de Yucatán

“La tercera es la vencida y este año nosotros tenemos un buen equipo, un buen ambiente, y no hay de otra más que ser campeones. Guadalajara es una gran plaza, los fanáticos se meten con el equipo, apoyan y por eso estoy aquí otra vez. Cuando se terminó la temporada en Mérida lo primero que hice fue llamar al gerente para avisarle que estaba listo para ponerme la franela de Jalisco. Homar Rojas es un gran mánager, lo he tenido de adversario y ahora conmigo. Es bueno en su trabajo, nos deja jugar y nos da muchos consejos que nos sirven mucho”.

• Lastings Milledge

Posición: Jardinero

Edad: 31 años

Lugar de nacimiento: Bradenton, Florida

Club de verano: Libre

“En lo personal, el principal objetivo que tengo es mostrarme y ayudar al equipo a ganar encuentros, hacer lo que pueda, esa es la meta, ganar y todo lo que haré será aportar para lograr eso. No conozco mucho de la ciudad y sus aficionados, pero estoy a la expectativa de lo que pueda ocurrir, tengo que aprender mucho sobre los aficionados, la ciudad, sobre lo que pueda ocurrir, pero estoy emocionado por ello”.

• Aaron Kurcz

Posición: Pitcher

Edad: 26 años

Lugar de Nacimiento: Las Vegas, Nevada

Club de verano: Nashville en la Liga de la Costa del Pacífico

“Saldremos a divertirnos y ganar juegos, eso es lo más importante. En lo particular estoy aquí para lanzar bien y con esperanza de ayudar al equipo ganar esos encuentros. He escuchado que tenemos una gran afición, estoy emocionado por verlo y vivirlo, jugar en el estadio, estoy ansioso por conocerlo y lanzar ahí y sentir todo el apoyo de los aficionados, me han dicho que van hasta 12 mil personas, he lanzado frente a 10 mil y he sentido un poco esa atmósfera y con un estadio lleno disfruto más el lanzar”.

• Daniel Guerrero

Posición: Pitcher

Edad: 31 años

Lugar de nacimiento: Tecuala, Nayarit

Club de verano: Guerreros de Oaxaca

“Desde un principio nuestro equipo viene con una mentalidad positiva, queremos dar lo mejor de nosotros para llegar primero a los Playoffs y después regalar un campeonato, que es lo que falta nos hace y más que nada podemos ir acumulando más afición, que niños nos sigan y ser ídolos de ellos. La gente espera que estemos en los Playoffs y seamos campeones”.

• Marco Tovar

Posición: Pitcher

Edad: 27 años

Lugar de nacimiento: Tijuana, Baja California

Club de verano: Sultanes de Monterrey

“Va a ser un año diferente, vengo con esas ganas de borrar lo del año anterior. Vengo con otra mentalidad y me encuentro con que el objetivo común es que Charros sea campeón. Va a ser el tercer año, yo noté del primero al segundo mucha diferencia, la gente se metió mucho más en la segunda temporada con todo y que nos fue mal”.

• Juan Delgadillo

Posición: Pitcher

Edad: 33 años

Lugar de nacimiento: Villahermosa, Tabasco

Club de verano: Leones de Yucatán

“La afición puede esperar la misma entrega y dedicación de las dos campañas anteriores, el problema de la temporada pasada fueron algunas ausencias importantes y sobre todo las lesiones. Este año se hizo un excelente trabajo desde la oficina, tenemos un gran equipo y el único objetivo es el campeonato. El beisbol en Guadalajara tiene mucho potencial a pesar de la tradición futbolera que tiene”.

Se toman la foto en el Cabañas

El Hospicio Cabañas fue el escenario perfecto para que toda la plantilla de los Charros de Jalisco posara para la fotografía oficial de la temporada 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Acompañados por el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, los peloteros de la novena jalisciense recibieron una visita guiada por el emblemático edificio jalisciense, considerado por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, antes de posar para la que será la fotografía oficial del equipo durante la campaña que arrancará este 12 de octubre. El gobernador afirmó: “Queremos que siga creciendo la afición al beisbol en Jalisco, sobre todo los niños y los jóvenes. Estamos seguros de que existen muchas probabilidades de que el equipo sea campeón esta temporada”.