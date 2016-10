El Tri de las rotaciones

Última prueba de la Selección mexicana previo al Hexagonal Final mundialista, ahora se verá las caras ante el combinado panameño

ESTADOS UNIDOS (11/OCT/2016).- El técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, sigue fiel a sus convicciones y continuará con las rotaciones para enfrentar a Panamá, en la casa del Chicago Fire de la MLS, el Toyota Park, escenario que por vez primera pisarán los mexicanos.

Con este duelo ambas selecciones cierran su preparación para enfrentar el Hexagonal Final rumbo a Rusia 2018. Los aztecas abrirán ante el “US Team”. Los del Canal estarán visitando también el 11 de noviembre a los hondureños.

Cabe recordar que el próximo 15 de noviembre, México y Panamá se volverán a ver las caras, pero ya de manera oficial en la eliminatoria, en la fecha dos del Hexagonal, donde México irá con un equipo muy diferente al que presentará hoy en Chicago.

En el cotejo pasado ante Nueva Zelanda que ganó el Tri 2-1, el técnico Osorio debutó a tres elementos defendiendo la camiseta de la Selección mayor, ellos son: Jordan Silva, de Toluca; Hedgardo Marín, de Chivas, y de Pumas, Jesús Gallardo. Ante Panamá, Rodolfo Cota del Guadalajara, podría ver sus primeros minutos.

El Tri de Osorio pasó muchos problemas futbolísticos para obtener la victoria, pero el técnico afirmó que su idea está intacta, de igual manera en sus convocados, porque la entienden a la perfección y no cambiará bajo ninguna circunstancia su forma de plantear los partidos.

Ha dejado claro que las rotaciones no desaparecerán mientras él esté al mando de la Selección mexicana, porque está convencido que la competitividad aumenta de manera importante y eso beneficia al equipo.

Una ausencia importante que tendrá la Selección mexicana es la de Marco Fabián, a quien su equipo Eintracht Frankfurt le solicitó que no estuviera en el partido ante Panamá, ya que es un encuentro de corte amistoso y todo se arregló con la dirección de Selecciones Nacionales, así lo dijo el propio jugador. “No puedo jugar con los dos equipos, me gustaría estar con Selección y con mi equipo, pero si me quedara con la Selección llegaría un día antes del partido contra el Bayern Munich y sería muy difícil poder jugar. Es un partido especial enfrentarte a uno de los mejores equipo del mundo como lo es Bayern”.

Una duda para este duelo, es la del centro delantero del Guadalajara, Alan Pulido, quien ayer no entrenó con el equipo debido a una molestia en la rodilla izquierda. El cuerpo médico de la Selección determinó llevarlo a una clínica para realizarle estudios y tener certeza de qué le estaba ocasionando problemas.

México tiene récord de 10 victorias, cuatro empates y dos derrotas ante Panamá. La última ocasión que se enfrentaron fue el 13 de octubre de 2015. El cotejo fue de preparación y se desarrolló en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, donde los aztecas ganaron 1-0.

En teoría, el “Bolillo” Gómez convocó a este duelo a lo mejor que tiene, como una preparación de un posible once estelar para jugar el Hexagonal Final rumbo a Rusia 2018.

“Me siento muy orgulloso de estar acá”: Osorio

Con relación al partido de hoy, el estratega nacional, Juan Carlos Osorio, aseguró que “el reto y desafío será la velocidad y fortaleza física de los jugadores panameños”.

Asimismo, el colombiano mostró su deseo por seguir al frente del Tricolor por mucho tiempo y en donde espera cumplir los objetivos fijados.

“Me siento muy orgulloso de estar acá, ojalá que podamos continuar por mucho tiempo y lograr todos los objetivos que tenemos trazados”.

Uno de los principales objetivos de Osorio, es acabar con la mala racha que ha tenido la Selección en los últimos juegos disputados en Columbus ante Estados Unidos.

SABER MÁS

Enfrentan a “legión extranjera” panameña

De los 20 jugadores que están concentrados de Panamá, 11 pertenecen a clubes del extranjero y los otros nueve militan en la Liga Panameña de Futbol.