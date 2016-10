Nacionales gana a Dodgers y se pone a uno de final de Liga Nacional

Washington vence a Los Ángeles 8-3 para avanzar a la Serie de Campeonato 2016

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (10/OCT/2016).- Nacionales de Washington se puso hoy a un juego de avanzar a la Serie de Campeonato 2016 de la Liga Nacional del beisbol de Grandes Ligas, al vencer por 8-3 a Dodgers de Los Ángeles, en pleno Dodgers Stadium.



Nacionales amarró esta importante victoria a domicilio, en la novena entrada, tras armar un potente racimo de cuatro anotaciones, una de ellas producto de un jonrón solitario, para ponerse 2-1 adelante en esta Serie Divisional del viejo circuito.



En este duelo, volvió a lanzar para Nacionales el relevista mexicano Óliver Pérez (H, 1), quien tuvo otro destacado trabajo durante un tercio de entrada, que le valió al final para llevarse su primer "hold" en esta postemporada.



El relevista mexicano sólo toleró un hit y recetó un ponche, para mantener la ventaja en el marcador de Nacionales y cumplir con un destacado relevo, con ocho disparos y seis strikes ante dos rivales, uno ponchado.



Por Washington, Anthony Rendón (1) y Jayson Werth (1) pegaron jonrones, en la tercera entrada de dos carreras, y en el noveno acto, sin gente en base. Por Dodgers, el panameño Carlos Ruiz (1) también se voló la barda en el quinto asalto.



El primera base mexicano de Dodgers, Adrián González, volvió a irse con un sólo hit conectado, tras batear de 4-1 y recibir un ponche durante sus turnos.



Este martes se realizará el cuarto partido de esta Serie Divisional del viejo circuito, en este mismo parque de pelota de Dodgers de Los Ángeles, club que anunció al mexicano Julio Urías como su abridor.



El pitcher ganador resultó Sammy Solís (1-0), luego de un trabajo de un capítulo y dos tercios, en los que toleró un imparable, regaló una base por bola y surtió un ponche. La derrota fue para el japonés Kenta Maeda (0-1), con apenas tres rollos de trabajo en los que se llevó cuatro anotaciones, dos de ellas mediante un jonrón.



Anotación por entradas:



C H E



Washington 004 000 004-- 8 9 0



Dodgers LA 100 020 000-- 3 6 1



PG: Solís (1-0). PD: Kenta Maeda (0-1). Sv: No hubo. Jrs: WAS: Anthony Rendón (1), Jayson Werth (1). LAD: Carlos Ruiz (1).