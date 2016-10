Zazueta quiere llegar a la Serie del Caribe con Charros

El parador deja en claro que el objetivo es lograr el primer campeonato para Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (10/OCT/2016).- A unas horas de que se cante el Play Ball de nueva cuenta en tierras tapatías, el parador en corto de los Charros de Jalisco, Amadeo Zazueta, dejó en claro que el objetivo de todo el plantel es lograr el primer campeonato para Jalisco en el béisbol invernal mexicano, a fin de obtener el pase a la Serie del Caribe de Culiacán 2017.



"Me siento muy bien, tanto física, como anímicamente, con mentalidad positiva. Tenemos un grupo muy unido y estamos listos para comenzar una nueva campaña. Mi objetivo es el mismo que tenemos todos, queremos llegar a la final y ganar el campeonato, hay que ir a la Serie del Caribe con los Charros de Jalisco representando a México", comentó.



Zazueta, quien es nacido en Culiacán, aseguró que enfrentar a los Tomateros de la capital sinaloense en el encuentro inaugural de la temporada no le genera sentimientos encontrados y buscará el triunfo a como dé lugar con los jaliscienses.



"No representa mucho para mí, es el equipo de mi tierra, pero no es mi equipo, yo represento a Charros y voy a luchar con la camiseta de los Charros de Jalisco hasta el final", finalizó.



Se toman la foto en el Cabañas



El Hospicio Cabañas fue el escenario perfecto para que toda la plantilla de los Charros de Jalisco posara para la fotografía oficial de la temporada 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico.



Acompañados por el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, los peloteros de la novena jalisciense recibieron una visita guiada por el emblemático edificio jalisciense, considerado por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, antes de posar para la que será la fotografía oficial del equipo durante la campaña que arrancará este 12 de octubre.



Además del mandatario de la entidad, los beisbolistas de Jalisco fueron acompañados por los directivos del equipo, patrocinadores y cuerpo técnico de la novena tapatía.



Aristóteles Sandoval desea campeonato para Charros de Jalisco



Durante el recibimiento que los beisbolista del equipo jalisciense tuvieron en el Hospicio Cabañas, el mandatario estatal reconoció que el nivel con el que cuenta la plantilla de los Charros se presta para pensar que la organización jalisciense pueda conquistar su primer título en la Liga Mexicana del Pacífico.



"Queremos que siga creciendo la afición al béisbol en Jalisco, sobre todo los niños y los jóvenes. Estamos seguros de que existen muchas probabilidades de que el equipo sea campeón esta temporada, el equipo tiene mucha experiencia, se armó un buen equipo, comienzan con un clásico contra Culiacán y ojalá empiecen con el pie derecho. Muchos equipos se armaron bien, porque la Serie del Caribe será en México", concluyó.



EL INFORMADOR/FELIPE ROMERO