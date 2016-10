Leones Negros, a recuperar confianza

Tras la pausa por la fecha FIFA, la UdeG se prepara para medirse a Tapachula

GUADALAJARA, JALISCO (10/OCT/2016).- Los Leones Negros aprovecharon al máximo la pausa de la Liga de Ascenso ante la presencia de la fecha FIFA, toda vez que el próximo sábado se medirán a Tapachula en la reanudación de esta categoría. El viernes pasado, los melenudos vencieron en partido amistoso a los Loros de Colima en el Estadio Jalisco, por lo que fue un triunfo que ayudará a tomar confianza y en caso de que logren derrotar a Tapachula el fin de semana, se mantendrá encendida la llama de la esperanza de poder avanzar a la Liguilla.



"Fue un partido que nos sirvió mucho en este receso para seguir corrigiendo los detalles que nos han faltado en el torneo para poder en cerrar bien, como esta institución se lo merece y todo lo que conlleva, e intentar sacar la mayor cantidad de puntos posible", dijo Diego Campos, mediocampista que no ha tenido la actividad que él quisiera.



Sobre el terrible paso que lleva el equipo, al sumar solamente 10 puntos en el torneo, y estar en el penúltimo lugar de la tabla general a cinco fechas de que termine el torneo, el mediocampista tapatío señaló que todo es culpa de pequeños detalles, distracciones de todos los sectores de la cancha.



"Me parece que todo pasa por los pequeños detalles, me parece en las divisiones diversas del futbol, los pequeños detalles terminan costando puntos, cuan do te metes en una inercia negativa, cualquier error te cuesta el doble, entonces hay que trabajar, no bajar la cabeza y confiar en nosotros mismos, que es lo que a veces se pierde primero, hay que confiar en que somos un gran equipo y que esto lo levantaremos", siguió Diego Campos.



En casa, los Leones Negros han dejado ir puntos al por mayor, han jugado seis encuentros en el Estadio Jalisco, de los cuales han perdido cuatro (Coras, Alebrijes, Zacatepec y Mineros) y empatado dos (Cimarrones y Venados), por lo que la deuda con la afición es grande, toda vez que la fanaticada ya se había acostumbrado a ver a su equipo en los primeros planos.



"Sabemos que estamos en deuda con ellos, de eso no hay ninguna duda, el proyecto al inicio del torneo era pelear los puestos de arriba y la verdad es que no lo estamos cumpliendo, estamos quedando a deber y en estos últimos cinco partidos tenemos que buscarlos", finalizó diciendo Diego Campos.



EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES