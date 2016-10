Por corrupción, el futbol está en decadencia: Maradona

La ex estrella habla en la presentación de un partido amistoso impulsado por el Papa

CIUDAD DEL VATICANO (10/OCT/2016).- Para Diego Armando Maradona el futbol mundial "está en decadencia" producto de la corrupción y porque muchos dirigentes "se dedicaron a robar", lo cual calificó como "un problema" para Giani Infantino, presidente de la FIFA.



El ex astro argentino habló de ese y otros temas en la presentación del Partido Interreligioso por la Paz impulsado por el Papa Francisco y que reunirá a numerosas estrellas del balompié el próximo miércoles 12 de octubre en el Estadio Olímpico de Roma.



Aseguró que viajará a Zúrich para hablar con Infantino porque "hablando se entiende la gente" y anticipó que apoya la propuesta del jefe de la Federación Internacional de Futbol Asociación de ampliar el número de países que disputan un mundial.



"Yo no voy por dinero, jamás hablé de dinero con infantino, hablé si para que la gente vuelva a los estadios y que el dirigente debe estar de acuerdo con el jugador de futbol, porque muchos dirigentes jamás tocaron una pelota y después se creen fuertes", indicó.



Durante una conferencia de prensa se presentó el cotejo que se disputará a beneficio de varias asociaciones civiles y a favor de las víctimas del reciente terremoto que golpeó el centro de Italia.



Entre los jugadores que ya confirmaron su presencia destacan Ronaldinho, Francesco Totti, Cafú, Felipe Anderson, Rui Costa, Antonio di Natale, Hernán Crespo, Edgar Davids y Fabio Capello.



"La paz perdió en Colombia pero seguramente no perderá en Italia con este partido. Nosotros ganaremos seguramente porque no queremos la violencia, la muerte de los niños inocentes que no tienen nada que ver con lo que pensamos los grandes", refirió el "Pibe de Oro".



Además habló del actual momento de la Selección argentina, que acaba de empatar a dos con Perú por las eliminatorias sudamericanas, aseguró que "debe mejorar", que "el entrenador lo sabe" y reveló haber hablado con Edgar, "El patón", Bauza.



"Cuando te falta el mejor jugador que es Messi se hace duro poder conseguir a alguien que haga las mínimas cosas que hace Messi. Dybala, Higuain, Agüero pueden ser grandísimos atacantes pero falta el número uno", añadió, considerando la ausencia del capitán por lesión.



Fue muy duro cuando lo cuestionaron sobre la posibilidad de que Mauro Icardi, delantero del Inter de Milán, quien se casó con la ex esposa de su amigo y compañero Maximiliano López, generando un gran escándalo mediático en Argentina"



"De los traidores no hablo. A la Selección puede ser que Bauza lo lleve pero si yo estoy acá, en el partido por la paz, el partido para los chicos, Icardi no tiene nada que ver acá", disparó Diego.



Criticó la forma en que Gonzalo "Pipita" Higuain dejó su viejo club, el Nápoles, para fichar con la Juventus. "Me dejó mal" confesó refiriéndose a una serie de análisis realizados por el delantero con su futuro club en secreto.



Por otra parte aseguró que "a la puerta de los 56 años" jugará con su hijo, Diego Jr., con quien se reconcilió hace poco después de años sin reconocerlo y rechazándolo.



"Que el Papa Francisco te pida una ayuda por tantos niños que sufren el hambre, por las víctimas del terremoto y por la paz ya es un lujo", apuntó.