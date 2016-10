México y Panamá, en último ensayo rumbo al hexagonal final

Las Selecciones de Concacaf mantendrán un duelo amistoso este martes en EU

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS (10/OCT/2016).- En busca de dar un golpe psicológico de cara al hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, las Selecciones de México y Panamá se verán las caras este martes en partido amistoso.



El estadio Toyota, casa del Chicago Fire de la MLS, será el escenario en donde estos equipos sostendrán su último ensayo con cotejo a celebrarse en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.



La escuadra que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio salió bien librada del duelo del sábado ante Nueva Zelanda, en el que a pesar de no haber sido brillante, los "destellos" de jugadores como Oribe Peralta, Hirving Lozano y Marco Fabián de la Mora le permitieron sacar el triunfo por 2-1.



Sin embargo este duelo ante los "canaleros" será muy diferente, ya que más allá de ser un encuentro amistoso, ambas escuadras se verán las caras con miras a enfrentarse un mes más adelante en las eliminatorias, lo cual dará a este choque un toque diferente.



Para este martes el estratega Osorio no podrá contar con Marco Fabián, quien regresó a Alemania para incorporarse con el Eintracht Frankfurt, equipo que solicitó un permiso especial para contar con el mexicano para preparar el duelo por la Bundesliga ante el Bayern Munich.



Mientras, el cuadro centroamericano tomará este duelo con mucha seriedad, a sabiendas de que un resultado positivo significaría un gran envión en lo anímico para sus jugadores, respecto al duelo que sostendrán el 15 en Ciudad de Panamá.



Así, el técnico colombiano Hernán Darío Gómez sabe que enfrente no estará el mejor México, pero también es consciente que Panamá requiere salir avante en su última prueba antes del hexagonal final.