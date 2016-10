Empacadores vence 23-16 a Gigantes

Empacadores no quiso decepcionar a su público y salió con todo a la grama del Lambeau, donde dominó desde el primer cuarto

ESTADOS UNIDOS (10/OCT/2016).- En un duelo plagado de castigos e imprecisiones, Empacadores de Green Bay (3-1) se impuso por 23-16 a Gigantes de Nueva York (3-2), en duelo disputado en el Lambeau Field, por la quinta semana de acción en la temporada 2016 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).



El mariscal de campo de "The Pack", Aaron Rodgers tuvo una jornada de altibajos al tirar dos intercepciones, pero también dos touchdowns: de dos yardas con Jordy Nelson en el primer cuarto y de 29 con Devante Adams en el segundo, para encaminar a su equipo a la victoria.



Y mientras Eli Manning puso la solitaria anotación para Nueva York, con pase de ocho para Odell Beckham Jr. en el último cuarto, el resto del encuentro fue un duelo de pateadores entre Mason Crosby, por los de casa, y Josh Brown, por la visita, cada uno con tres goles de campo.



Empacadores no quiso decepcionar a su público y salió con todo a la grama del Lambeau, donde consumió casi la mitad del primer cuarto en una ofensiva que culminó con una espectacular recepción de dos yardas de Nelson, quien se tendió a un costado para atrapar pase a media altura de Rodgers y poner el 7-0 para la casa.



Hacia el final del primer episodio, Green Bay estuvo a punto de duplicar su cuenta con otro pase anotador de Rodgers, ahora para Randall Cobb, pero el touchdown fue anulado por un castigo de formación ilegal.



El final del cuarto inicial y el inicio del segundo estuvo marcado por el juego ríspido y una gran cantidad de castigos que cortaron el ritmo del encuentro, aunque al final los de casa salieron favorecidos ante un visitante cuya ofensiva carecía de empuje.



Gigantes le recortó tres puntos a la desventaja con gol de campo de 47 yd de Brown; minutos más tarde, Rodgers se decidió a soltar el brazo para encontrar con pase profundo a Devante Adams, quien terminó por entrar a las diagonales con touchdown de 29 yd que los adelantaba 14-3.



Hacia el final del periodo, Rodgers fue interceptado por segunda vez en el partido, ambas por el esquinero Janoris Jenkins, aunque esta sí le costó puntos a su equipo, con gol de campo de Brown, de 41 yd, aunque sobre el silbatazo final, Crosby hizo uno propio, de 44 yardas, para el 17-6 para los locales al medio tiempo.



Hacia mediados del tercer episodio, los neoyorquinos decidieron intentar un cambio de ritmo al implementar una ofensiva sin reunión, la cual, no obstante, solo les alcanzó para un gol de campo de 30 yardas de Brown, ante la falta de precisión de Manning, quien nunca pudo encontrar su ritmo.



La ofensiva de Empacadores, no obstante, también carecía de "punch", con lo cual quedó en la pierna de Crosby la responsabilidad de marcar los puntos y lo hizo con par de goles de campo, de 33 y 25 yardas en el cuarto y último episodio.



En cuanto a Nueva York, Manning y Beckham Jr. por fin lograron sincronizarse en este encuentro y lo hicieron con un pase de ocho yardas al fondo de la "zona prometida", con lo cual su equipo seguía en la pelea, pese a haber sido dominado en cada estadística del partido, aunque ya no les sirvió de nada.



Al final del encuentro, Eli Manning se quedó con 18 pases completos de 35 intentos, con 199 yardas de ganancia y un touchdown para Gigantes, en tanto Aaron Rodgers hizo buenos 23 de 45, aportó 259 yardas y dos anotaciones, aunque también fue interceptado en dos ocasiones.