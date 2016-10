Rosberg no perdona

El alemán da un paso más hacia el título aprovechando los errores de Hamilton y llevándose sin complicaciones el GP de Japón

SUZUKA, JAPÓN (10/OCT/2016).- En los Grandes Premios de Japón del 2014 y del 2015, Nico Rosberg pudo haber hecho más apretada la lucha por el título de pilotos con su compañero de equipo Lewis Hamilton, pero el piloto alemán no supo resolver a su favor el haber ganado la pole el día anterior y le abrió las puertas al británico para que se encaminara a ser el monarca. Este año, el resultado fue diferente.

A Lewis Hamilton le ganaron las ansias de querer superar desde un inicio a su compañero de equipo, tal y como ocurrió en las dos ocasiones anteriores en Suzuka, pero ahora, el sorprendido fue el británico, que tuvo uno de las peores arrancadas de su carrera y que quizá le cueste ceder la corona a su coequipero alemán, quien tuvo una salida atinada para encaminarse a la victoria en el Gran Premio de Japón y aumentar la ventaja a su favor en la lucha por el campeonato, una diferencia que ahora es de 33 puntos.

Rosberg supo administrar un Gran Premio de Japón que tuvo un inicio trepidante, entretenido y que en su desarrollo fue un despliegue de estrategias tanto en pits como en pista, para que los 22 pilotos que lo disputaron terminaran obteniendo un resultado que fuera acorde a sus aspiraciones.

Sin embargo, el momento clave de la carrera se dio en la arrancada, donde Hamilton intentó pasar a Rosberg al momento de apagarse las cinco luces rojas del semáforo, pero fue tan estrepitoso el fracaso del británico, que éste fue el cazado en lugar de ser el cazador, pues esa mala arrancada le costó caer hasta el octavo sitio, siendo superado primero por Max Verstappen, luego Checo Pérez, los Ferrari de Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen y al final por Daniel Ricciardo.

Con tal desliz de su compañero de equipo, Rosberg sólo tuvo que preocuparse por tener un ritmo constante a lo largo de las 53 vueltas y conseguir su novena victoria de la temporada, la vigésimo tercera de su carrera y la primera en Japón, donde en dos ocasiones anteriores se le había negado la oportunidad.

Por su parte, Hamilton tuvo que lavar su error y dio muestra de los pasos adelante que Mercedes está sobre el resto, primero avanzando hasta los primeros tres puestos, después sacudiéndose la presión de un Vettel que apostó por usar neumáticos suaves en la última parte de la carrera para aspirar a un puesto de podio y que no le alcanzó; y por último, buscar hacer menos dolorosa la derrota buscando a cómo diera lugar terminar en el segundo sitio.

Pero así como otros pilotos lo han experimentado a lo largo del año, el actual monarca del Gran Circo se topó con un aguerrido Max Verstappen, que cedió en tiempos mas no en espacios, pues el holandés de 19 años le cerró, durante al menos 10 giros, toda ventana que Hamilton pudiera encontrar para arrebatarle el segundo puesto.

Cerca estuvo el británico en el cierre de la penúltima vuelta, pero, fiel a su estilo a lo largo del año, Verstappen hizo un ligero movimiento contrario a la línea de carrera para obligar a que Hamilton tuviera que tomar un escape a sobre la chicana final del trazado, con lo que la insistencia del británico llegó a su fin, dándole orden al podio en el que Rosberg tranquilo se colocó en lo más alto.

Ahora, con cuatro carreras restantes en el calendario de continuar Hamilton con algunos errores, sólo una caída de esas que serían imposibles de creer le impediría a Rosberg llevarse su primer título Mundial como piloto, pues ahora el alemán se muestra como el más fuerte en la pista y para el actual campeón hay un gran peso tras las últimas dos carreras que difícilmente se podrá quitar.

Flechas plateadas, los monarcas

Con los 40 puntos logrados en el Gran Premio de Japón, Mercedes concretó su tercer título de constructores consecutivo. De las últimas 55 carreras disputadas desde el inicio de la temporada 2014 hasta lo que va de la actual, los de las Flechas Plateadas han ganado 47 de ellas.

REACCIONES

"Soy consciente de la ventaja": Nico

El piloto alemán Nico Rosberg (Mercedes), acrecentó su ventaja respecto a su compañero y rival británico Lewis Hamilton a 33 puntos, dijo que es “consciente de la ventaja” pero que se centra “en cada carrera”.

“Soy consciente de los 33 puntos, pero me centro en cada carrera. Quedan muchas carreras por delante y a mantenerse trabajando”, aseguró Rosberg. El alemán destacó el buen equilibrio de su monoplaza y el control del ritmo y la distancia con el holandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo al final, y reiteró que 33 puntos aún no es diferencia suficiente con cuatro carreras por delante (que suponen 100 puntos como máximo para el ganador de las cuatro).

Le cerré la puerta a Hamilton: Max

El piloto holandés, Max Verstappen (Red Bull), segundo en el Gran Premio de Japón, explicó que en el intento final de adelantamiento del británico Lewis Hamilton (Mercedes) le vio llegar y “cerró la puerta” para impedir que le rebasara.

“Le vi venir, cerré la puerta y no hubo más problema”, explicó Verstappen sobre el cambio de dirección en su frenada con el que impidió que Hamilton le rebasara en la curva 16, una maniobra polémica que el holandés ya ha realizado en otras ocasiones y le ha granjeado algunas críticas, pero que no fue investigada. “Sabía que Hamilton me iba a alcanzar, se acercaba mucho. Pero cuanto te acercas mucho es difícil adelantar en esta pista”.

Lewis dice que derrapó en salida

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), tercero en el GP de Japón, explicó que su mala salida, en la que pasó del segundo al octavo lugar, fue por un derrape de una rueda y que los 33 puntos de ventaja de su compañero y rival alemán Nico Rosberg son “difíciles de alcanzar”.

“He tenido un derrape. Es muy frustrante pero es lo que hay”, declaró el piloto británico en la zona de entrevistas.

“Treinta y tres puntos son muy difíciles de alcanzar, pero es lo que es. Nico ha hecho un gran trabajo”, añadió el británico, que reconoció que su desventaja en el campeonato se debe a varias pérdidas de puntos este año. “Lo único que puedo hacer es pensar que es posible”.

DESDE LA PISTA

Gran Premio de Japón

Por Aurelio López

¿Finlandés?

Con la victoria del alemán, con padre que compitió y ganó un campeonato del mundo para la nación báltica, Rosberg (foto) muestra que está listo para negarle a Lewis su cuarta corona. Después de la mala largada que tuvo el piloto británico, Nico supo mantener su ventaja sin cometer errores. La felicidad en el equipo teutón fue evidente y con la victoria en Suzuka y los 33 puntos que ahora lo separan, no creo que Nico se desplome y entregue el campeonato. Para mí al piloto alemán le salió lo finlandés, mostrando una serenidad y confianza que merece la corona. Con todavía más de 100 puntos por disputarse en el campeonato, nada está decidido, pero con lo confiables que se han mostrado los monoplazas de Mercedes es muy difícil que aunque gane las carreras Hamilton, Nico no termine, por esto, Nico será campeón del mundo.

Tecnología

Ayer vimos cómo por primera vez un piloto (Rosberg) contesta preguntas para una entrevista mientras está en circuito. Con todos los medios y la tecnología disponible ¿seremos testigos de una nueva forma de disfrutar el deporte? El circo en nuevas manos y expertos en el entretenimiento ¿tendremos más acceso a la telemetría? Si es accesible escuchar en tiempo real las conversaciones entre las escuderías y sus pilotos, ¿nos enteraríamos de la verdadera estrategia? O ¿por qué no erradicar del deporte las famosas órdenes de equipo? Con todos los deportes que están a nuestra disposición, más interacción en el deporte motor es un gran avance para hacer la hora y media de competencia mucho más entretenida.

Seguro

En Japón, el tapatío Sergio Pérez termina por delante de su coequipero en la séptima posición, mucho más allá de que Checo siga sumando puntos es importante recordar que confirma su liderazgo en la escudería. Force India, con estrategia y talento al volante, termina la carrera delante de su competencia por el cuarto lugar, Williams, en el campeonato de constructores. Se puede malinterpretar y pensar que ese cuarto no es importante, pero en ésta F1 un cuarto lugar puede significar muchos recursos para la escudería. El mexicano, ya confirmado, tiene una temporada por delante que no puede desaprovechar y el dinero que pueda aprovechar Force India aumenta las posibilidades para que en 2018, Checo asegure asiento en un equipo ganador.

¿Amenaza?

Dividiendo en el podio a las dos Flechas de Plata, el Red Bull a manos de Verstappen que el día de ayer mostró el talento, confianza y temperamento de un sazonado piloto de F1. Con solo 19 años de edad y con la esperanza y apoyo que la empresa austriaca ha depositado en el joven piloto, creo que Max estará en el deporte y deleitándonos, como lo hizo ayer defendiendo su posición de Hamilton, por muchos años más. Yo siempre he defendido la agresividad y manejo del holandés y con los nuevos dueños al mando de la categoría no me extrañaría que este tipo de conducta no sólo no se castigue, se premie.