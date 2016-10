Artillería nacional en reparación

Los delanteros que Osorio tiene en su órbita rumbo a las eliminatorias, viven distintos momentos en sus equipos

CIUDAD DE MÉXICO (10/OCT/2016).- La cuenta regresiva para la fase final de la eliminatoria mundialista ha comenzado y los artilleros del Tricolor viven distintos momentos en el amanecer de la Temporada 2016-2017 del futbol mundial.

Luego de un semestre para el olvido para casi todos los atacantes que suelen conformar las listas del Tri en el arranque de este año, el segundo semestre ha comenzado con números distintos en cuanto a la participación en sus respectivos equipos, pero con un denominador común: todos han mecido las redes enemigas.

El 0-7 ante Chile de la Copa América Centenario parece quedar atrás para los delanteros del equipo nacional, que empiezan a hacerse notar con sus equipos. Incluso aquellos que no jugaron el torneo continental en julio han levantado las manos con sus equipos en Europa, habida cuenta de que casi todos aquellos que estarán en la órbita de Juan Carlos Osorio militan en escuadras del Viejo Continente.

Desde un Javier Hernández que es líder de goleo en Alemania, hasta un Oribe Peralta que tuvo una lesión en el Apertura 2016 que lo marginó varios partidos y que aun así tiene más goles que cotejos jugados en el certamen.

Como quiera que sea, Osorio parece tener buenas noticias para cuando lleguen las citas ante Estados Unidos y Panamá en el Hexagonal Final.

• JAVIER HERNÁNDEZ

• 28 años

• Bayer Leverkusen (Alemania)

• 45 goles en Selección

• Cinco partidos en la Temporada 2016-2017

• Cinco goles en la Temporada 2016-2017

El “Chicharito” comenzó encendido la campaña de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen. El tapatío ha sido asiduo visitante al once ideal de la jornada en el futbol alemán, además de que es líder anotador en el máximo circuito germano. Los tantos de Hernández Balcázar han significado puntos muy valiosos para las “aspirinas”, que se ubican en el sexto lugar de la clasificación a seis puntos del líder Bayern Munich. Javier, el segundo máximo anotador en la historia del Tri, no fue convocado para los partidos amistosos ante Nueva Zelanda y Panamá, pero Osorio ha reiterado que no tiene nada más que observar del “Chicharito”.

• CARLOS VELA

• 27 años

• Real Sociedad (España)

• 16 goles en Selección

• Siete partidos en la Temporada 2016-2017

• Dos goles en la Temporada 2016-2017

La “Hiena” parece empezar a sonreír de nuevo, luego de un semestre anterior para el olvido el que se la pasó lesionado o castigado por su no precisamente ejemplar comportamiento en la Real Sociedad. Carlos empezó a marcar en la Liga española, donde había comenzado lento pero siendo partícipe con su equipo asistiendo a sus compañeros. Vela ha mecido ya las redes y se nota con un nivel que va en aumento, en la búsqueda de un primer llamado con Juan Carlos Osorio, técnico con el que ha coincidido la estadía del colombiano en el Tri, con su mal momento en España, razón por la que no ha venido a la Selección.

• GIOVANI DOS SANTOS

• 27 años

• Galaxy de Los Ángeles

• 18 goles en Selección

• 27 partidos en la Temporada 2016

• 14 goles en la Temporada 2016

Giovani es un caso especial en el proceso de Juan Carlos Osorio, quien casi al llegar al equipo nacional declaró que Dos Santos no era un jugador atractivo para él, sobre todo porque no sabía dónde poner a jugar al atacante del Galaxy. Giovani no entró en polémicas, se concentró en presentar su mejor nivel con su nuevo equipo que lo convirtió en millonario, y los goles empezaron a llegar para el regiomontano. Galaxy es tercero en la Conferencia Oeste de la MLS en buena parte gracias a los 14 tantos de Dos Santos, que además tiene nominado una de sus dianas a gol del año en el circuito estadounidense.

• MARCO FABIÁN

• 27 años

• Eintracht Frankfurt (Alemania)

• Seis goles en Selección

• Cuatro partidos en la Temporada 2016-2017

• Dos goles en la Temporada 2016-2017

Del olvido en la campaña anterior, donde casi no jugaba, Marco Fabián ha pasado a ser titular indiscutible en el Eintracht Frankfurt que marcha dentro del pelotón de equipos que estarían peleando por un puesto en copas europeas. El equipo de Fabián marcha octavo en la Bundesliga, a seis unidades del líder Bayern Munich. Los tantos del tapatío han significado cuatro puntos para su escuadra, a pesar de que no juega como un eje de ataque, otro de los puntos que tiene en contra pues, al igual que con Giovani, Osorio tiene dudas sobre dónde colocar al ex atacante de las Chivas.

• RAÚL JIMÉNEZ

• 25 años

• Benfica (Portugal)

• Nueve goles en Selección

• Dos partidos en la Temporada 2016-2017

• Dos goles en la Temporada 2016-2017

Raúl fue fundamental en el cierre de torneo anterior para el Benfica, que terminó como campeón de la Liga portuguesa. Jiménez después fue testigo y protagonista del fracaso de Copa América, pero en la eliminatoria estuvo al pie del cañón para la difícil visita a El Salvador. Este semestre comenzó con altibajos para el ex delantero del América, pues inició con todo, jugando y marcando goles, pero a últimas fechas prácticamente no ha tenido actividad por lesión. Jiménez además tiene pendientes musculares por resolver, pues seguido tiene complicaciones de éste tipo que no le permiten tener continuidad.

• ORIBE PERALTA

• 32 años

• América

• 22 goles en Selección

• Tres partidos en la Temporada 2016-2017

• Cuatro goles en la Temporada 2016-2017

Oribe tuvo una fuerte lesión en este arranque de campaña que lo dejó fuera de actividad más de un mes. El “Cepillo” marcó un triplete en el cotejo donde América venció 3-1 al Toluca, situación que le permite aparecer en las listas de goleo del campeonato. Tras su regreso, Peralta hizo el tanto que encabezó la espectacular remontada sobre el Cruz Azul, lo cual certifica lo que ya se sabe del ex atacante del Santos: siempre sabe hacer los tantos importantes en las situaciones más complicadas, algo que parece saber de sobra el seleccionador Juan Carlos Osorio.