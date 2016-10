Atlas y Cruz Azul empatan en amistoso

Los rojinegros y cementeros igualan 2-2 en encuentro celebrado en San Antonio, Texas

SAN ANTONIO, TEXAS (09/OCT/2016).- Para aprovechar el receso en el torneo de liga por la Fecha FIFA de octubre, los rojinegros del Atlas y los cementeros del Cruz Azul igualaron a dos tantos en encuentro amistoso, celebrado en el Toyota Field de la ciudad de San Antonio, Texas.



Justo cuando los rojinegros trataban de inquietar a la saga del Cruz Azul, el delantero de los cementeros, Joffre Guerrón, cayó dentro del área tras un ligero contacto con Luis Reyes, por lo que el árbitro decidió señalar la pena máxima. El mismo Guerrón se encargó de vencer al guardameta Oscar Ustari para inaugurar el marcador a favor de los capitalinos.



Al minuto 37, Atlas se quedó con diez hombres debido a que el defensa Luis Reyes fue expulsado del encuentro por haber visto dos tarjetas amarillas.



Para el segundo tiempo, los rojinegros comenzaron a tambor batiente, tratando de aproximarse al área rival y lo consiguieron al minuto 48, cuando el defensor Julio César "Cata" Domínguez derribó de manera flagrante dentro del área al atacante Martín Barragán, por lo que la oportunidad del empate para los Zorros se presentó desde los once pasos.



Barragán se encargó de ejecutar la infracción e hizo válida la pena máxima con un disparo potente y colocado que no alcanzó a desviar el guardameta Guillermo Allison.



Al minuto 54, el "Cata" Domínguez lavó su error anterior, se internó en el último sector de terreno de los Zorros para buscar rematar un tiro libre y con un cabezazo bien colocado venció a Ustari y le regresó la ventaja al Cruz Azul en el marcador.



Poco le duró el gusto a los dirigidos por Tomás Boy de ir al frente en el encuentro, ya que al minuto 59, Atlas volvió a igualar los cartones. Por la vía del penal, Martín Barragán estuvo fino de nueva cuenta a la hora de cobrar y anotó su segundo tanto de la tarde.



Tras el empate de los Zorros, ambos equipos trataron de adueñarse del esférico, pero fue Cruz Azul el equipo que tuvo las opciones de gol más claras, aunque no pudo superar a la defensa del conjunto tapatío en la mayoría de sus llegadas.



Alineación Atlas



Oscar Ustari; José Madueña, Gaddi Aguirre, Daniel Arreola, Luis Reyes; Brian Garnica, Flavio Santos, Cándido Ramírez; Martín Barragán y Jahir Barraza.



Alineación Cruz Azul



Guillermo Allison; Julián Velázquez, Juan Carlos García, Omar Mendoza, Julio César Domínguez; Jesús García, Ariel Rojas, Rosario Cota, Joao Rojas; Jonathan Cristaldo y Joffre Guerrón.



EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO