Josué Lázaro dedica gol a su madre

'Es una emoción muy grande meter el primer gol y más con el equipo de mis amores', indicó

GUADALAJARA, JALISCO (08/OCT/2016).- Al minuto 56 recibió la oportunidad de jugar sus primeros minutos ante el Morelia. Josué Lázaro entró de cambio en el amistoso del viernes pasado ante el Morelia, cotejo que terminó ganando Chivas 2-1, por Néstor Calderón. Admite que los nervios, como es normal, le jugaron una mala pasada por un momento, situación que en todo futbolista sucede, pero ya en el campo tocando el balón, se aclimató para divertirse.

Luego de 20 minutos en el campo se soltó ya con la confianza que ordena Matías Almeyda y que le da forma de jugar; en la primera que pudo frente al marco, Lázaro hizo un golazo, concluyendo la jugada de manera excelente.

Recibió pase de Michael Pérez desde el medio campo, antes de entrar al área Lázaro recortó a su marcador, luego sacó tiro y después llegó el festejo con alegría desbordada, ya que aseguró que siempre había estado celebrando su primera anotación con el primer equipo, pues era para alguien muy especial que ahora ya no está con él.

"Me he adaptado muy bien al esquema del entrenador, he demostrado tener un buen acoplamiento a lo que quiere y me voy contento por darle una alegría a la gente. Esto se lo dedico a mi madre que está en el cielo y a los seguidores que nos vienen a ver en Estados Unidos".

Lo festejó como si fuera una final; señal que tiene las características que pretende el "Pelado", elementos que sea el partido que sea, sin importar el rival, los goles deben de festejarse aunque sea el quinto, sexto o séptimo.

"Es una emoción muy grande meter el primer gol y más con el equipo de mis amores, es un sentimiento que no se puede describir, una sensación muy bonita. Esto es algo que desde la pretemporada comencé a visualizar, por fin llegó una anotación y ahora hay que disfrutarlo".

El novato sabe que esto es paso a paso, que quizá pasará algún tiempo para que pueda regresar a una convocatoria, sea cual sea el torneo o incluso para un amistoso. Está consciente que su proceso lleva tiempo, así que todo lo deja en manos del entrenador, con la plena confianza que determinará lo mejor para él en todo momento.

Chivas recibirá descanso este domingo, el lunes regresarán a la actividad en Verde Valle, de cara al partido de la fecha 13 ante el Puebla, en el cual buscarán reafirmar el gran paso que traen.

EL INFORMADOR / Alejandro Ramírez