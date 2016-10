México cumple y vence a Nueva Zelanda en amistoso

El Tri gana 2-1 a su similar en el partido disputado en Nashville

NASHVILLE, TENNESSEE (08/OCT/2016).- Sin brillar, pero con lo suficiente para ser mejor que su rival, la Selección Mexicana de Futbol venció 2-1 a Nueva Zelanda, en partido amistoso disputado en el estadio Nissan de esta ciudad.



Los goles de la diferencia fueron obra de Giovani dos Santos por la vía penal al minuto 29, y de Marco Fabián de la Mora al 56; Marco Rojas había logrado el empate momentáneo al 46.



El segundo y último duelo del Tri antes de debutar en el hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 será el martes frente a Panamá en el estadio Toyota de Chicago.



Dos paredes bastaron para que el Tri saliera bien librado de un partido que fue muy criticado por el rival y por los jugadores que llamó el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, a un mes del inicio del hexagonal final.



La falta de conjunción de los titulares del cuadro de la Concacaf quedó en evidencia desde el inicio, no solo porque estuvieron cerca de verse abajo en el marcador con un disparo de Marco Rojas que Jesús Corona tapó con la pierna, sino por la falta de creatividad al frente.



Un destello de coordinación le permitió al cuadro dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio irse al frente en el marcador, luego de una gran pared que Oribe Peralta le devolvió a Hirving Lozano, quien fue derribado dentro del área por Deklan Wynne para que se decretara la pena máxima.



El encargado de ejecutar desde los "once pasos" fue Giovani dos Santos, quien ejecutó de buena forma para engañar al portero Stefan Marinovic, al minuto 29, e irse así al descanso.



Los de Oceanía lograron la paridad apenas en el inicio del complemento en un gran centro por izquierda de Deklan Wynne por al área, donde Rojas entre dos defensas metió la pierna para el 1-1, al minuto 46.



México reaccionó bien al gol en contra y solo diez minutos después recuperaron la ventaja nuevamente gracias a dos individualidades que se juntaron.



Todo se originó en un balón por izquierda que Peralta dejó pasar con una "pantalla" para que Marco Fabián, quien le tocó a profundidad a Oribe que le devolvió la pared para que el surgido de Guadalajara definiera de primera al fondo de las redes, al minuto 56.



Los cambios vinieron de ambos lados, por parte de México volvió a defender la "verde" Alan Pulido, quien tuvo poco contacto con el esférico para ayudar a un tercer gol que ya no fue necesario, luego que México mantuvo la ventaja para salir con un triunfo con poco sabor, pero que al final puede ser importante para el tema de la confianza.



El arbitraje estuvo a cargo del estadunidense Jair Marrufo, quien no mostró tarjetas de ningún color.



Alineaciones:



México.- Jesús Corona, Jesús Dueñas, Jordan Silva, Hugo Ayala, Hedgardo Marín, Jesús Molina, Marco Fabián de la Mora (Orbelín Pineda, 73), Hirving Lozano, Giovani dos Santos, Jesús Gallardo (Isaac Brizuela, 61) y Oribe Peralta (Alan Pulido, 65). DT. Juan Carlos Osorio (COL).



Nueva Zelanda.- Stefan Marinovic, Themi Tzimopoulos (Andrew Durante, 84), Michael Boxall, Winston Reid, Deklan Wynne (Kip Colvey, 70), Michael McGlinchey, Liam Graham (Rory Fallon, 88), Clayton Lewis (Moses Dyer, 70), Kosta Barbarouses (Montty Patterson, 59), Marco Rojas (Matthew Ridenton, 78) y Chris Wood. DT. Anthony Hudson.