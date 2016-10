Brava reacción gala en París

Los franceses, que estuvieron en desventaja en la primera media hora, tuvieron en Antoine Griezmann y Kevin Gameiro a los héroes de la remontada

PARÍS, FRANCIA (08/OCT/2016).- La Selección gala regresó ayer al Estadio de Francia, donde el 10 de julio perdió de forma dramática la Final de la Eurocopa ante Portugal, para ganar 4-1 a Bulgaria en la clasificación para el Mundial 2018 con una actuación estelar del dúo del Atlético formado por Antoine Griezmann y Kevin Gameiro.

Bulgaria revivió la pesadilla de 1993, cuando dejó a Francia fuera del Mundial de Estados Unidos 1994, al adelantarse en el minuto 6 con un penal convertido por Aleksandar Aleksandrov.

Pero la diferencia entre ambos equipos actualmente es muy grande. Los locales ni se inmutaron e impusieron a continuación su calidad. Gameiro hizo el empate en el 23’ y firmó su doblete en el 59’.

“Ha sido una noche perfecta, aunque tuvimos miedo al principio supimos reaccionar. Estoy muy orgulloso de mi doblete, he visto que el trabajo se ha pagado, continuaré en esta dirección”, dijo Gameiro.

Además marcaron Dimitri Payet (26’) y Griezmann (38’), que en los prolegómenos del partido recibió el premio al mejor jugador de la pasada Eurocopa.

Francia alcanza la cabeza del Grupo A con 4 puntos, los mismos que Holanda, con la que juega mañana en la tercera jornada. Bulgaria queda con tres, Bielorrusia con uno y Luxemburgo con cero.

La apuesta del seleccionador francés Didier Deschamps por la dupla atacante del Atlético de Madrid Griezmann-Gameiro no le pudo salir mejor, con la participación de los dos jugadores en todos los goles.

“Estuvieron complementarios, eficaces. Estoy contento por ellos y por el equipo, el hecho de jugar juntos en el club crea automatismos que repiten de manera cotidiana. Hacerlo con Francia es bueno también”, dijo el Deschamps.

AFP

OTROS RESULTADOS

Portugal 6-0 Andorra

Holanda 4-1 Bielorrusia

Hungría 2-3 Suiza

Bélgica 4-0 Bosnia y Herzegovina

Grecia 2-0 Chipre

Letonia 0-2 Islas Feroe

Luxemburgo 0-1 Suecia

Estonia 4-0 Gibraltar

JUEGOS HOY

Nueve duelos más

Alemania vs. República Checa

Inglaterra vs. Malta

Polonia vs. Dinamarca

Escocia vs. Lituania

Armenia vs. Rumania

Azerbaiyán vs. Noruega

Montenegro vs. Kazajastán

Irlanda del Norte vs. San Marino

Eslovenia vs. Eslovaquia