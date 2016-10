Checo Pérez ve potencial en su auto

Termina entre los primeros 10 en las prácticas del Gran Premio de Japón

SUZUKA, JAPÓN (08/OCT/2016).- Después de colocarse en el Top Ten en las primeras dos prácticas en el circuito de Suzuka, el piloto tapatío Serio Pérez está entusiasmado por tener un buen fin de semana y le reditúe buenos puntos en la lucha que mantiene contra la escudería Williams.

El mexicano fue consistente en la primera jornada de actividades, pudo cumplir con el programa de Force India para finalizar sexto en la sesión uno; luego fue octavo en el cronómetro de la segunda práctica por lo que declaró qué hay buen potencial en el coche para lo que resta del fin de semana.

“Parece un fin de semana prometedor con base en nuestra actuación de hoy. Por supuesto, las condiciones de la pista fueron muy buenas y nunca se sabe lo que traerá el resto del fin de semana, pero hoy todo funcionó bien”, indicó.

“Nos vimos bastante competitivos en la mayoría de condiciones: con carga alta y baja de combustible y en todos los compuestos de neumáticos. La puesta a punto del coche ha sido muy buena desde el comienzo del día y no nos hemos movido lejos de ésta”, dijo Pérez.

Por su parte, su compatriota Esteban Gutiérrez tuvo un contratiempo en la segunda práctica que lo relegó de la pista en la segunda sesión cuando faltaban 50 minutos y se quedó en los últimos lugares, antes se había colocado décimo séptimo en la primera sesión.

“Fue un día bastante complicado. Experimentamos un poco, tratando de encontrar la mejor puesta a punto en todas las áreas del coche.

Ahora tenemos una idea bastante buena. Probamos algunas cosas para estar listos para mañana. Por desgracia, terminamos con un fallo de la tarde, pero esto no nos complica en la continuación de nuestro programa para el sábado y nuestro enfoque en la calificación”, finalizó.

Jefe de Mercedes rechaza sabotaje a Lewis Hamilton

SUZUKA, JAPÓN.- El jefe técnico de Mercedes, Paddy Lowe, descartó las insinuaciones de que las fallas de motor del vehículo de Lewis Hamilton el fin de semana en Malasia tengan que ver con un sabotaje de parte de la escudería.

Hamilton encabezaba la carrera después de 41 vueltas en el Circuito Internacional de Sepang que su motor detonó, lo que otorgó el triunfo a Daniel Ricciardo de Red Bull.

Un frustrado Hamilton se expresó furioso después de la carrera, e insinuó que quizás ha sido víctima de algo más que mala suerte.

“Alguien no quiere que gane este año, pero no me rendiré. Seguiré tratando”, dijo Hamilton el domingo.

Cuando restan cinco carreras en la temporada, Hamilton marcha segundo en el campeonato mundial a 23 puntos de su compañero de equipo Nico Rosberg.

Antes de las prácticas del viernes del GP de Japón, Lowe dijo que Hamilton no insinuó que haya sabotaje.

“No estoy de acuerdo en que el piloto haya insinuado un sabotaje”, dijo Lowe. “Lewis ha sido muy claro, al menos con nosotros, de que eso está totalmente descartado”.

Lowe admitió que el equipo le falló a Hamilton, pero insistió que es incorrecto hablar de sabotaje.

“Hemos tenido otros fallos desafortunados este año, y si fuésemos lo suficientemente buenos como para arreglar un sabotaje, no hubiésemos tenido esos fallos”, expresó. “La Fórmula Uno es muy difícil. La ingeniería funciona al límite del desempeño, y hay cosas que pueden salir mal”.

DESDE LA PISTA

Por Aurelio López

¿Futuro ecológico?

Esta semana Mercedes declaró que tomará parte en el serial Fórmula E a partir de 2018. Los teutones actuales campeones de la máxima categoría con este movimiento, dejan claro su apuesta a largo plazo en el deporte motor.

Mercedes se une a los esfuerzos de Audi, Jaguar y Renault a buscar victorias en este joven serial, con apenas dos temporadas completas. Hoy inicia su temporada 2016-2017 en el circuito callejero de Hong Kong. Contando en la parrilla a varios pilotos con experiencia en Fórmula Uno y con equipos establecidos y conocimiento de los monoplazas no espero una bienvenida victoriosa para las flechas de plata. El formato de carrera y con las paradas en los fosos, tan particulares en esta categoría, Mercedes tendrá que pagar el costo de aprendizaje.

La categoría que busca atraer a los miles de aficionados al deporte motor, promete mucho para el futuro, compitiendo con motores iguales, todos eléctricos, concientizar al público sobre el calentamiento global y los efectos de los motores de combustión interna tienen en nuestro planeta.

En lo personal no sé si esto sea el futuro, ¿no es una de las cosas que más disfrutamos cuando estamos en un circuito, el feroz rugido de los motores? Con monoplazas eléctricos nos olvidaríamos de tal cosa. Algo que es imposible ignorar es que la llegada de Mercedes, con el talento de los pilotos que hoy compiten y siendo autos prácticamente iguales, seguramente tendremos mucha emoción y batallas reales en la pista.

Desgraciadamente hoy no contamos con ningún mexicano compitiendo en el certamen, ya que por cuestiones ajenas al piloto Salvador Durán, quien estuvo presente las dos temporadas pasadas, no encontró asiento este año.

La cuarta fecha de esta fiesta se llevará a cabo en la Ciudad de México cuando el primero de abril próximo arriben al autódromo Hermanos Rodríguez. Les recomiendo observar de cerca esta joven categoría y esperemos que cuando nos visiten tener a un compatriota al volante. El que constructores hagan la apuesta de incorporarse a esta categoría y con una F1 que cambia de manos. ¿Habrá algo que no estamos viendo? ¿El futuro del automovilismo será silencioso?

