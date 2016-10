Gio dos Santos elogia capacidad de Juan Carlos Osorio

El delantero asegura que el técnico 'sabe muchísimo de futbol' y lo ayuda como profesional a crecer

NASHVILLE, ESTADOS UNIDOS (07/OCT/2016).- El delantero Giovani dos Santos elogió los amplios conocimientos del técnico de la Selección Mexicana de Futbol, el colombiano Juan Carlos Osorio, al considerar que le ayudarán a desarrollarse en todos los aspectos.



"Me he sentido muy cómodo, me he encontrado con un grupo muy sano. Es la primera vez que trabajo con este cuerpo técnico y la verdad es que me quedo sorprendido, sabe muchísimo de fútbol y te ayuda como profesional a crecer, a mejorar, aprender nuevas cosas", dijo.



En conferencia de prensa, el atacante dijo estar "contento, ilusionado con esta nueva convocatoria y espero que estos partidos sirvan para darme confianza en la Selección y obviamente por el bien del equipo".



"Es una alegría volver a estar en la selección. Estaba esperando mucho este momento, agradecido con la confianza del profesor, de todos mis compañeros", expresó.



Dos Santos explicó que su objetivo es la de ofrecer buenas actuaciones en los juegos frente a Nueva Zelanda y Panamá, para así ganarse un sitio en el inicio del hexagonal final de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).



"Fui muy bien recibido, estoy trabajando con mucha intensidad, muy fuerte, preparándome para estos dos partidos que vienen y trataré de hacer lo mejor posible en esta convocatoria, para llenarle el ojo al director técnico", dijo.



Así mismo, el ex jugador del Barcelona de España destacó la importancia de que exista una base fuerte en el equipo, lo cual será clave para comenzar bien el último tramo hacia la Copa del Mundo Rusia 2018.



"El grupo se tiene que hacer fuerte internamente, lo importante es que estamos bien, lo veo muy sano. Mientras nosotros estemos bien, seguramente nos irá así en todo este proceso", sentenció.