Jonathan dos Santos, fuera dos semanas por lesión

Pruebas confirman una rotura fibrilar de grado uno en la pierna izquierda

VILLARREAL, ESPAÑA (07/OCT/2016).- Las pruebas médicas a las que ha sido sometido el centrocampista mexicano del Villarreal Jonathan dos Santos, han confirmado que sufre una rotura fibrilar de grado 1 en el aductor de la pierna izquierda.

Esta lesión mantendrá al jugador mexicano fuera de los terrenos de juego entre diez y quince días, como han confirmado las pruebas hechas esta tarde en España, tras su regreso de la concentración con la Selección mexicana.

Dos Santos ya se lesionó a principio de esta temporada, lo que le impidió jugar el primer mes de competición, si bien estos nuevos problemas musculares no son tan graves y no lo tendrán fuera tanto tiempo con en aquella ocasión.



Sin embargo, la ausencia del centrocampista mexicano para los próximos partidos es una baja sensible para el Villarreal, ya que pasa por ser uno de los fijos para el técnico Fran Escribá.