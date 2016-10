Ferrer y Murray se verán en semis del Abierto de China

El tenista español avanza para enfrentarse al británico, favorito del torneo

BEIJING, CHINA (07/OCT/2016).- El español David Ferrer, quinto cabeza de serie, ya espera al británico Andy Murray, primer favorito, en las semifinales del Abierto de China de Pekín, tras completar su "mejor partido del año" desde el fondo de la pista en cuartos.

"Del fondo de la pista ha sido el mejor partido del año", aseguró Ferrer, en declaraciones a los periodistas en Pekín, después imponerse al alemán Alexander Zverev, una de las mayores promesas del circuito, por 6-7 (4), 6-1 y 7-5.

"Ha sido un partido muy duro. Zverev es un jugadorazo, me lo ha puesto difícil en todo momento y en el tercer set me ha tenido dos 'breaks' arriba", comentó el español.

Ferrer tuvo que remontar un primer set en el que su rival se llevó el desempate, pero ganó con mucha claridad la segunda manga y tuvo el control del juego en la tercera.

"He hecho muy buen partido, estoy contento", dijo el español, quien añadió: "Me he encontrado bien físicamente, durante toda la semana he estado bien conmigo mismo y disfrutando de competir".

Ferrer reconoció la dificultad de su próximo partido, en el que tendrá en frente a Murray, número dos del mundo y doble campeón olímpico, que derrotó a su compatriota Kyle Edmund por 7-6 (9) y 6-2 en cuartos.

"Son semifinales, es lógico. Ojalá pudiera jugar muchas semifinales con Andy Murray en muchos torneos", admitió el tenista de Xàbia.

Será la segunda semifinal consecutiva para Ferrer en Pekín, que perdió el año pasado contra el número uno mundial, el serbio Novak Djokovic, y la tercera en su carrera, puesto que en 2010 llegó a la final del torneo.

"Ahora a disfrutar de la victoria, a descansar y a preparar el partido lo mejor posible mañana", se propuso el tenista español.