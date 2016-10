Cuesta arriba, el sueño de Liguilla del Atlas

La meta al inicio de la campaña era terminar con entre 25 y 30 puntos

GUADALAJARA, JALISCO (07/OCT//2016).- Desde que fue presentado como director técnico del Atlas, el “Profe” José Guadalupe Cruz y la directiva se trazaron la meta de sumar entre 25 y 30 puntos, esto con el objetivo de calificar a la Liguilla, algo que no consiguen desde el Torneo Clausura 2015, cuando dirigidos por Tomás Juan Boy, fueron humillados por Chivas en Cuartos de Final.

Sin embargo la historia es otra, hoy en día esa calificación luce complicada, al Torneo Apertura 2016 le quedan cinco jornadas y para Atlas, el poder acceder a la Fiesta Grande, parece difícil, sobre todo por los rivales que le restan.

En la siguiente jornada, cuando pase la Fecha FIFA, los Zorros recibirán a Querétaro en el Estadio Jalisco, luego en la Fecha 14 irán a Torreón a medirse a Santos Laguna; en la 15 volverán a viajar, ahora para encarar al campeón Pachuca; luego volverán a casa para medirse a las Águilas del América que dirige Ricardo Antonio La Volpe; finalmente el torneo lo cerrarán ante Jaguares de Chiapas en calidad de visitante.

Son 15 puntos que se antoja complicado que puedan sacar siquiera la mitad si es que a estadísticas y modo de juego se refiere, sin embargo en el futbol mexicano todo puede ocurrir y si se toma en cuenta que en la Liga MX se puede acceder a la Liguilla con 25 o 26 puntos, los Zorros tendrían que ganar 11 de esos 15 que les restan, por lo menos.

“Nosotros hicimos un cálculo de 25 a 30 puntos que nos permitiera instalarnos dentro de los ocho mejores, seguimos con esas posibilidades, con cada resultado adverso eso disminuye, pero está en nuestras manos, si seguimos sumando triunfos, vamos a lograr ese objetivo, los empates no nos han favorecido, no son malos los empates de visitante, pero en casa son muy malos, por la forma en cómo nos los han sacado, ya no podemos hacer nada con eso, restan 18 puntos y vamos por 14 puntos más”, dijo el director técnico José Guadalupe Cruz antes de enfrentar a los Xolos de Tijuana. En ese entonces le quedaban 18 puntos al Atlas en el torneo, pero perdieron y ahora sólo quedan 15 por disputar.

Visitas a Torreón para enfrentar a Santos Laguna, equipo que se tambalea en los últimos lugares de la tabla general, así como al campeón Pachuca que luce regular en el certamen, y a Jaguares de Chiapas que poco a poco comienza a mejorar ahora con la llegada de Sergio Bueno, son las salidas que tendrán los Zorros en lo que resta del torneo.

Por otro lado, recibirán en el Estadio Jalisco a Querétaro que no ha andado muy bien en el certamen, así como a las Águilas del América en la penúltima jornada, un equipo que aspira a calificar y que suele meter a mucha gente en la plaza en donde se presente.

LOS 12 RESULTADOS

Jornada 1 Atlas 1-1 Toluca Jornada 2 Tigres 0-0 Atlas Jornada 3 Atlas 1-0 Veracruz Jornada 4 Morelia 3-2 Atlas Jornada 5 Atlas 3-2 Puebla Jornada 6 Chivas 2-2 Atlas Jornada 7 Atlas 1-1 Cruz Azul Jornada 8 León 4-1 Atlas Jornada 9 Atlas 0-0 Necaxa Jornada 10 Pumas 2-0 Atlas Jornada 11 Atlas 3-1 Monterrey Jornada 12 Tijuana 1-0 Atlas

LO QUE VIENE

El sinuoso camino

Jornada 13

Atlas vs. Querétaro

15 de octubre

Jornada 14

Santos vs. Atlas

23 de octubre

Jornada 15

Pachuca vs. Atlas

29 de octubre

Jornada 16

Atlas vs. América

5 de noviembre

Jornada 17

Jaguares vs. Atlas

19 de noviembre

Rodolfo Salinas hace su análisis

Por su parte, el mediocampista Rodolfo Salinas hizo un análisis de lo que ha sido hasta la Jornada 12, el torneo para los rojinegros del Atlas, en donde hasta el momento suman 14 unidades, y se encuentran algo lejos de la zona de clasificación a la Liguilla. Además hizo énfasis en que el equipo tiene que mejorar de cara a los cinco partidos que le restan al Apertura 2016.

“Me parece que en términos generales no ha sido bueno, faltan 15 puntos por disputar, trataremos de rescatar la mayor cantidad, no es imposible más allá de los resultados y el momento porque si analizan el juego, sé que muchas veces es difícil o ven ustedes el resultado que también es válido, pero si analizan los últimos juegos el equipo ha mostrado mejor futbol que el rival, que Tijuana, que Monterrey, que Necaxa, en las primeras jornadas también se jugaron buenos partidos ante Tigres, Cruz Azul”, dijo Rodolfo Salinas.

Y agregó: “Quizá los partidos donde no se jugó bien fue el de León, Morelia, el de Pumas, de ahí en fuera se ha jugado bien pero al final lo más importante es el resultado, es válido porque uno está tranquilo, el equipo ha mostrado buena cara, tiene una idea que muchos equipos resultadistas no lo tienen, me he puesto a ver partidos y para ser la jornada 12 no tienen una identidad, capaz que es su estilo, pero pueden sacar los resultados.

“No hay mucha diferencia del lugar ocho a nosotros, esto se va acortando y ahora está el receso también que desafortunadamente no podemos llevar esa adaptación del plantel. Nos estancamos en tres o cuatro partidos, pero ahora a tratar de sumar la mayor cantidad de los puntos. Es incómodo venir a hablar cuando los resultados no te respaldan, pero uno tiene que dar la cara por el equipo”, concluyó el volante rojinegro.