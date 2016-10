Chivas y Morelia, van de nuevo a la acción

Ambos equipos se enfrentarán en un duelo amistoso en San José, California

GUADALAJARA, JALISCO (06/OCT/2016).- Ya están asqueados de jugar cada tres días, pero no hay de otra y Chivas enfrentará, en duelo amistoso, al Morelia en San José, California. Éste será el último de tres cotejos en donde se disputaron diferentes cosas, en la Copa el pase a cuartos de final, en la Liga MX tres puntos y el que menos importa en caso de una derrota, es éste amistoso.



La actividad está programada a las 22:00 horas en el Avaya Stadium, donde Michael Pérez espera otro triunfo para el equipo y que sus compañeros más jóvenes aprovechen para mostrarle al técnico Matías Almeyda que están listos para ser tomados en cuenta, en Copa MX o Liga.



"Los partidos contra Monarcas de las últimas semanas han sido encuentros muy cerrados, he estado cerca del gol y ahora será muy importante cerrar esta trilogía contra ellos con una victoria en esta cancha".



Por su parte, Marco Bueno, señaló que desea seguir por la misma vía del gol ante el conjunto purépecha, para seguir tomando más confianza de la que ya tiene y que el técnico pueda darle una oportunidad de iniciar un encuentro oficial, de Liga o Copa.



"Gracias a Dios pude ayudar al equipo con un gol, ese que tanto he buscado en el tiempo que he estado aquí. Espero que lleguen más, solo que ahora en la Liga. Yo trabajo fuerte en la posición en la que Matías me pida, hoy pude marcar, hay que seguir adelante y ojalá mi cuota mejore".



Señaló el centro delantero que han detectado errores, los cuales van a corregir, sobre todo en el ataque, porque generan muchas opciones pero no son capaces de concretar y eso en una instancia final, pesa mucho.



"Este juego nos deja cosas para mejorar, fuimos dominantes en el partido, pero nos faltó ser más fuertes adelante. Era importante imponer nuestro estilo, claro que hubiese sido mejor ganar, pero así es el futbol".

