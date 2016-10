'Profe' Cruz no saludaría a Tomás Boy

El técnico de la Máquina hizo comentarios que le molestaron a José Guadalupe

GUADALAJARA, JALISCO (06/OCT/2016).- Cuando se enfrentaron en la jornada siete en el Estadio Jalisco, el partido terminó igualado 1-1, resultado que no le gustó al técnico del Atlas, José Guadalupe Cruz, porque ese cotejo lo tenía en su pronóstico como triunfo, mientras que al estratega de Cruz Azul, Tomás Boy, le agradó y de paso cuestionó la forma de jugar del zorro, pues aseguró que salieron temerosos en su campo, como si estuvieran jugando el descenso.



Lo anterior le molestó al "Profe", quien ahora no piensa saludar al técnico de la Máquina, ya que el próximo fin de semana se enfrentarán en Estados Unidos, en encuentro amistoso para aprovechar la fecha FIFA.



¿Si viene a saludar?, No tengo necesidad

''Yo pienso que el buen juez por su casa empieza y si tienes una nómina y un plantel tan importante, creo que con tan pocos números de diferencia o tan raquíticos no puedes hablar de lo demás cuando el problema lo tienes en casa. Me tiene sin cuidado, yo me ocupo de lo mio, de mi equipo, mi persona y mi trabajo, por lo demás no tengo necesidad, solo enfocado en lo que es Atlas''.



Calificó el técnico del zorro a Boy, como un tipo sin madurez, que siempre quiere desviar la atención en todo momento y no admite que le está quedando grande el paquete de dirigir a Cruz Azul, ya que tiene una plantilla con muchos nombres para pelear otra cosas en el campeonato y no estar dando tumbos.



"Es una cuestión de ética, madurez, profesionalismo y forma de ser. Yo tengo la mía y respeto mucho a mis colegas, a mis amigos, no me meto en sus cosas, yo me ocupo de lo mio, cuando quieres justificar un resultado adverso es la salida más fácil, pero se trata de asumir la responsabilidad".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ