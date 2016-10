Lorena Ochoa no descarta regresar su torneo a Guadalajara

La ex golfista lamenta que el Gobierno de Jalisco no haya apoyado su torneo, es por esta razón que tuvo que irse a la Ciudad de México

GUADALAJARA, JALISCO (06/OCT/2016).- Fue en el 2013, cuando el torneo Lorena Ochoa Invitational dejó de tener como sede el Guadalajara Country Club de la Perla Tapatía, debido a la falta de apoyo por parte del gobierno estatal, a partir de ahí, el torneo de la gira LPGA se mudó a la Ciudad de México, en donde sí es apoyado, hecho que Lorena Ochoa, ex número uno del mundo, reprobó, aunque no cierra las puertas para que este torneo vuelva en un futuro.

"No me he metido en política, me da muchísima tristeza que el Gobierno de Jalisco no me haya apoyado en mi torneo, es la única razón por la que nos fuimos a la Ciudad de México, nos han dado todo su apoyo, muy contenta de presumir lo bonito que es la Ciudad de México y todo lo que tiene que ofrecer", dijo Lorena Ochoa Reyes.

"No estamos cerrados en traer el torneo a Guadalajara, estamos seguros en México por los próximos dos años. Estamos con toda la disponibilidad de escuchar una oferta interesante, jugar en Guadalajara fue un sueño hecho realidad, me encantaría volver por supuesto", siguió la ex golfista tapatía.

Ochoa Reyes dijo que al Lorena Ochoa Invitational le quedan dos años de contrato con la LPGA, además de los contratos con el Club de Golf México, una vez concluidos, analizarán si vuelven a la Perla Tapatía.

"Tenemos el contrato con la LPGA por dos años más, el contrato con el Club de Golf México y la Ciudad de México, estamos abiertos a todas las opciones, con mucho gusto podríamos escuchar una oferta interesante, no la hemos tenido, estamos felices en la Ciudad de México", afirmó.

Sobre la pérdida de la tarjeta de la gira PGA del tapatío Carlos Ortiz, Lorena Ochoa lamentó que no vaya a estar en los torneos importantes.

"Desgraciadamente Carlos Ortiz no tuvo una buena temporada, esperemos que esté bien emocionalmente, con todas las ganas de seguir trabajando para lograr su posición en la PGA", finalizó diciendo Lorena Ochoa.



Presentan el torneo Abierto del Corazón



Este jueves se llevó a cabo la presentación de la edición XI del Torneo Abierto del Corazón, la cual corrió a cargo de la ex número uno del mundo, Lorena Ochoa. El evento se realizará el próximo lunes 24 de octubre en el Guadalajara Country Club. Las salidas serán por escopetazo y el comité asignará el hoyo a iniciar en punto de las 9:30 horas.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES