Atlas va por 12 puntos de 15 en disputa

GUADALAJARA, JALISCO (06/OCT/2016).- Las expectativas que tenía José Guadalalupe Cruz con Atlas no se han cumplido al cien por ciento, están por debajo de los números que se había puesto con la directiva y no se engaña, en caso de no ganarle su próximo partido en el torneo, comenzará a planear el siguiente campeonato.

El "Profe" precisó que se le han presentado a lo largo del campeonato algunos problemas que han afectado el rendimiento, por ejemplo, ahora no sabe si podrá contar con Rafael Márquez, quien estará actuando en el partido por La Paz o Luis Robles, que está concentrado con la Selección mexicana.

"Sobre todo el viaje, haciendo un partido justo y eso es lo más desgastante. Rafa vuelve el jueves, tampoco dispongo de 'Macue' por su llamado a la Selección. Los equipos no se componen de 11 jugadores, hay más y si Rafa llega bien, será rodado en cuenta al igual que Robles, pero con ellos o sin ellos debemos buscar los tres puntos. Si no ganamos ante Querétaro, nos despedimos de la calificación".

Está preocupado el técnico del Atlas porque la cosecha de unidades está muy abajo, el equipo se cayó drásticamente en las últimas fechas y ahora se pone meta a obtener en las últimas fechas.

"Si nos preocupa a todos, de hecho a lo largo de las primeras 10 fechas estuvimos en zona de calificación, pero los últimos resultados nos sacaron, no es imposible y buscaremos recomponer ganando. De los 15 puntos con 12 sería ideal para estar en zona de calificación".

Cruz precisó que han dejado de hacer muchas cosas, sobre todo cuando juegan en patio ajeno, aspecto que buscarán mejorar.

"De visitante no hemos ganado, pero estos son los momentos en los que se muestra el carácter, sigo confiando en mi equipo, no descarto llegar a la liguilla parece imposible pero en el futbol mexicano nada es imposible y lo buscaremos".

La evaluación que tiene el estratega del zorro, es que hasta ahora el grupo no ha perdido el rumbo, van por el mismo camino futbolístico con el cual iniciaron el torneo Apertura 2016.

"No hay desesperación, tampoco pérdida de confianza. No descarto la opción porque las posibilidades están, de local ahí vamos pero de visitante nos ha costado trabajo. No he tirado la toalla, hay jugadores con expectativas muy altas de acuerdo a su calidad, que sucede en todos los clubes un bajón de rendimiento, en los jóvenes que van poco a poco y estamos claros que hay oportunidades que vamos a buscar aprovechar. El margen se redujo a cero. Esto debe ser un aliciente para tener nuestras metas".

El hecho de que le esté dando mucho juego a los jóvenes rojinegros, es porque han demostrado estar mejor que otros y ratificó que no cambiará, actuará el que mejor esté.



La Frase

"Nuestras aspiraciones siguen intactas en busca de la Liguila, no nos daremos por vencidos y una vez terminado el campeonato haremos evaluación".

José Guadalupe Cruz,

Técnico del Atlas

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ