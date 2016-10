Leones negros está contra la pared

El equipo está consciente de que requiere un cierre de torneo casi perfecto

GUADALAJARA, JALISCO (06/OCT/2016).- Se acabó el margen de error. Si la UdeG pretende o sueña con clasificar a la Liguilla del Apertura 2016, debe tener un cierre casi perfecto.

Los melenudos han tenido una campaña para el olvido, y cuando quedan cinco partidos por disputar en el torneo, apenas suman diez puntos y son penúltimos de la clasificación.

Apegados a la tabla general del torneo anterior, donde el octavo lugar de la campaña, Alebrijes de Oaxaca, hizo 21 puntos, Leones Negros requiere de al menos once unidades para alcanzar ese puntaje.

Eso equivale a ganar tres partidos y empatar dos, o ganar cuatro y perder uno, sin tomar en cuenta lo que pudieran hacer otras escuadras como Bravos de Ciudad Juárez, el equipo que ocupa el octavo puesto en esta campaña y que ya suma 18 puntos.

"Nosotros vamos a afrontar este cierre con la mejor actitud, queremos cerrar bien, de los cinco partidos que faltan para que termine el torneo tenemos tres en casa. Nuestra idea es cerrar muy bien el torneo y si se puede lograr clasificar a la Liguilla, bienvenido", dijo el volante Jorge Mora al ser cuestionado sobre la dificultad que engloba en este momento pensar que UdeG puede ir a la Fiesta Grande de este torneo.

Por su parte el técnico Joel Sánchez aseguró que no van a entregar el torneo. "Los que me conocen saben que no soy así, el equipo tiene que seguir trabajando y tenemos que seguir intentando redondear ese partido que tanto nos ha faltado. Hay que mantener la actitud y cerrar de manera digna, si nos alcanza para clasificar, qué mejor".

EL INFORMADOR / MARIO VALDEZ