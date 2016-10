Hamilton quiere resucitar la campaña en el GP de Japón

El británico dice que en Suzuka podría despertar el sueño de ganar el campeonato de F1

SUZUKA, JAPÓN (06/OCT/2016).- Para Lewis Hamilton, no hay mejor pista que la de Suzuka para resucitar sus sueños de ganar el campeonato de la Fórmula Uno tras la gran decepción sufrida en el Gran Premio de Malasia el fin de semana pasado.

En esa ocasión le falló el motor y Hamilton perdió ante Daniel Ricciardo de Red Bull. Su compañero en el Mercedes Nico Rosberg llegó tercero, ampliando su ventaja a 23 puntos en el campeonato, faltando cinco carreras en el año.

Necesitado de una victoria para recuperar tanto su confianza como sus probabilidades de ganar el título, Hamilton está en buena posición para el Gran Premio de Japón este fin de semana, tras ganar las dos carreras anteriores en Suzuka.

"Sacaré fuerzas de mi alma para recuperarme en las carreras en estos próximos fines de semana", dijo Hamilton. "Si puedo manejar como lo hice el fin de semana pasado y el automóvil funciona bien, todavía me podrían ocurrir cosas".

Hamilton estaba furioso por lo sucedido en Malasia pero ahora sostiene que está haciendo lo mejor para dejar atrás el percance.

"Lo que pasó el fin de semana pasado fue una enorme decepción", dijo Hamilton. "No sólo para mí personalmente sino para el equipo entero. Pero de nada vale obsesionarse con eso, eso sería crear energía negativa.

"A todo el equipo le afectó lo que pasó, y yo sé que ellos harán lo máximo para todo salga bien en la próxima oportunidad. No es lo peor que me ha pasado. He tenido peores momentos, de eso estoy seguro".

El director técnico de Mercedes Paddy Lowe admitió que el equipo no estuvo a la altura.

"Lo que pasó en Malasia fue un trago amargo", dijo Lowe. "Decepcionamos mucho a Lewis. Seguimos investigando el tema, y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que primero, entendamos lo que pasó, y segundo que no vuelva a pasar en lo que queda de la temporada".

Rosberg, entretanto, estará ansioso de ampliar su ventaja sobre Hamilton y de ganar su primer campeonato.

El alemán empezó en el pole y terminó de segundo en las dos previas carreras de Suzuka.

"Yo estoy aquí para ganar carreras y ese es el objetivo siempre", expresó Rosberg. "Suzuka es la próxima oportunidad, y me encantaría estar en el podio de los ganadores".