Perseverancia sobre hielo

La tapatía Hortensia Morales obtuvo medalla de plata en el International Adult Figure Skating Competition de Vancouver

GUADALAJARA, JALISCO (06/OCT/2016).- De Hortensia Morales se podría decir que su poca experiencia en el Patinaje Artístico sobre hielo a nivel competitivo le significaría pasar demasiadas complicaciones para entregar buenos resultados.

Pero lo cierto es que, con tres años dedicándose de lleno a esta disciplina, la tapatía ha logrado cosechar poco más de 40 trofeos, los más recientes una medalla de plata en el International Adult Figure Skating Competition de Vancouver, Canadá —que se desarrolló del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2016—, evento regido por la International Skating Union (ISU), lo que le significó su primer metal en competencias internacionales y hace apenas unos días la medalla de oro en el Abierto Internacional de Mérida.

Iniciando su carrera deportiva practicando Esgrima, Hortensia llegó al patinaje artístico luego de que sus padres vieran en el esgrima una disciplina riesgosa, violenta. “Me buscaron algo que me entretuviera, que fuera igual de interesante pero que no fuera esgrima (…) pero se les ocurrió el patinaje sobre hielo. A mí no me gustaba ni el ballet, se me hacía demasiado fino, pero cuando uno conoce tan bien el patinaje, no es fino ni delicado, es pura fuerza, potencia, es un deporte peligroso”, comenta la patinadora tapatía.

Hortensia señala que apenas se están abriendo nuevas brechas para este deporte en el país y que formar parte del grupo de personas que le abren camino a la disciplina en México resulta divertido y satisfactorio.

En un inicio, Hortensia Josefina sólo patinaba por hobby, pero su inquietud de competir la llevó a tener resultados positivos desde un principio y dice, ese fue el “bicho que le picó” para dedicarse de lleno a esta disciplina, pero existen otros aspectos que hacen crecer su satisfacción sobre las pistas de hielo.

“Siempre es padre ganar, pero hay que saber aceptar todos los lugares, pero es más adictivo estar en los escenarios, salir, escuchar la música, los aplausos, el ritmo de competencia, me parece adictivo todo eso y llega el momento en que dices que no te quieres ir, es toda una experiencia”, comparte.

Sin embargo, como en todo deporte, hay aspectos que en el camino resultan complicados y es necesario adaptarse. “Siempre hay dificultades, obviamente la adaptación a las nuevas reglas, que (la ISU) cambia cada año y hay que adaptarse a todo. Cada año sube el nivel (…) siempre el reto es con uno mismo, decir que voy a hacer lo mejor que pueda en el lugar en el que estoy, pero no fallar con uno mismo. El reto siempre es conservar una competencia leal consigo misma”.

Por eso, Hortensia se enfoca sólo en lo que tiene qué hacer y en no voltear a ver lo que hace el resto de su competencia. “Mi cuerpo ya sabe lo que hace, lo único que lo puede sabotear es mi mente, si yo dejo, a mi cuerpo le salen mejor las cosas que si sigo pensando; cada escenario es diferente, te puede molestar un patín, que si el vestido no se adaptó, que hay un nuevo juez, hay factores que tienes que ir superando y hay días que se está en automático, entonces es tratar a pesar de los factores, hacer lo mejor posible lo que entrenamos”, apunta.

Pero también, no todo se trata de olvidarse de lo que te rodea para dar una buena actuación, sino que, para Hortensia existe un aspecto igual o más importante, “lograr estar presente y recordar por qué te gusta tanto esto”.

Por último, gracias a su perseverancia y búsqueda de perfección en los detalles, eso que le ha llevado a estar cosechando más y más resultados a lo largo de los últimos tres años, Morales Arce dice estar satisfecha pero con la mente puesta en nuevas metas y en un futuro no descarta aprender más para llegar eventualmente a ser una entrenadora.

LAS FRASES

“Voy disfrutando todo hasta donde pueda, hasta donde llegue y donde estoy ahora es más de lo que muchos pensaron que estaría y mucho más de lo que creí podría estar”.

“Yo creo que la clave para hacer bien las cosas es lograr estar presente, recordar el por qué te gusta esto, divertirte, no pensar en el ejercicio (…) sonreír, pasarla bien y que ningún error te venza”.

Hortensia Morales, patinadora sobre hielo

Descarta ser referente

Hortensia Morales dice que pensarse como un referente del patinaje artístico en nuestro país no es algo que le inquiete, esto a pesar de los resultados obtenidos en tres años que lleva dedicándose a esto.

Dice ser parte de todo un grupo de gente involucrada en el medio: “Hay lugar para muchos en el patinaje (…) más que pensar en mí como referente, pienso en haberlo disfrutado y pensar que puedo algún día inspirar a alguien más”, concluye la patinadora jalisciense.