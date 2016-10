'Cacao' Valdez sueña con el título

El toletero dominicano asegura que el único objetivo para la siguiente temporada es levantar el trofeo de campeón

GUADALAJARA, JALISCO (06/OCT/2016).- Tras haberse coronado como el campeón bateador de la Liga Mexicana del Pacífico en la pasada temporada, el beisbolista dominicano y jardinero izquierdo de los Charros de Jalisco, Jesús “Cacao” Valdez, aseguró que para este año tratará de cumplir a como dé lugar el sueño de consagrarse como campeón del beisbol invernal mexicano.

Valdez, quien es uno de los hombres clave en la ofensiva de la novena comandada por Homar Rojas, agregó que otro de sus objetivos para esta campaña será repetir el título de bateo.

“Me gustaría mucho repetir ese logro, pero aquí en el beisbol no hay nada escrito, yo daré lo mejor de mí a la hora de batear porque vamos por el campeonato. Desde que llegas el primer día a una pretemporada te mencionan que el único objetivo es ser campeón, desde que practicas por primera vez, sabes que lo haces para ser campeón”, comentó.

“Cacao”, quien llegó a los Charros en la temporada 2015-2016, señaló que su adaptación al equipo ha sido cada vez mejor. Asimismo, reconoció el apoyo que los fanáticos de la tropa jalisciense le han brindado, al grado de convertirlo en uno de los peloteros favoritos de la afición.

“Me siento contento por estar aquí con estos compañeros, el año pasado llegué a Charros y era el nuevo, pero este año ya me siento con más confianza. Me siento feliz por el acogimiento y el apoyo que me dieron los fanáticos de Charros en mi primera temporada, yo creo que esto se da porque nuestro grupo es humilde con los aficionados y eso es lo que ellos siempre han esperado de nosotros”.

Tras quedarse lejos de ganar el título con los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Beisbol, el pelotero caribeño agregó que para esta campaña buscará el doble título de verano e invierno en suelo mexicano.

EL DATO

Seleccionado

Aunque Jesús Valdez nació en San Cristóbal, República Dominicana, desde hace 10 años juega para la Selección de beisbol de Colombia, por lo que podría participar en el próximo Clásico Mundial de 2017.



Navojoa derrota a Charros en duelo de pretemporada

Los Charros de Jalisco volvieron a caer frente a los Mayos de Navojoa por pizarra de 13 carreras a 8, en el último juego de la serie de amistosos entre ambos equipos, celebrado en el municipio de Nochistlán, Zacatecas.

Apenas en la primera entrada, la ofensiva de los sonorenses no tuvo piedad contra el abridor Manuel Flores, al apalearlo con una serie de imparables que sumaron ocho carreras a favor de los Mayos.

Charros se hizo presente en la pizarra hasta el tercer episodio, mientras que Navojoa amplió su ventaja en la cuarta entrada.

Aunque Charros trató de reaccionar en el octavo episodio con un cuadrangular remolcador de una carrera, cortesía de Milledge, de poco sirvió, ya que en la última entrada el conjunto sonorense mantuvo la ventaja en el marcador.

La serie entre estas dos novenas concluyó a favor de los de Jalisco.