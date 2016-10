Tyson Fury confiesa problemas de drogadicción y depresión

El pasado 22 de septiembre se reveló un posible positivo por cocaína

LONDRES, INGLATERRA (05/OCT/2016).- El boxeador británico Tyson Fury, campeón mundial de peso completo de la AMB y OMB, vive un severo problema de depresión que lo ha llevado a consumir alcohol, cocaína e incluso pensar en el suicidio.

Luego que el pasado 22 de septiembre se reveló un posible positivo por cocaína, el cual pudo propiciar la cancelación de la pelea con el ucraniano Wladimir Klitschko, Fury hizo declaraciones en una entrevista con la revista "Rolling Stone".

Dijo que "he hecho muchas cosas en mi vida. He consumido un montón de cocaína. Mucha de ella. ¿Por qué no debería hacerlo? Es mi vida y puedo hacer lo que quiero", comentó el monarca, quien durante la plática dijo que llevaba sobrio tres días.

Reconoció que "soy un maníaco depresivo. Sólo espero que alguien me mate antes de que me suicide", dijo el pugilista de 28 años, quien confesó que vive "un infierno personal, en busca de quitarme muchos demonios de encima".

Comentó que lleva varios meses sin entrenar en el gimnasio y lo único que hace es sobrellevar la depresión, "es sólo que no quiero vivir más, si saben lo que estoy diciendo. Ya he tenido suficiente. Simplemente no me importaba. No quiero vivir más".

Fury, quien el año pasado sorprendió con su triunfo sobre Klitschko, evadió la revancha en julio pasado por una lesión en el tobillo, y aunque la pelea se anunció para el 29 de octubre, hace dos semanas quedó descartada.

"Lo único que me ayuda es beber hasta perder el conocimiento", aseveró el boxeador, quien dejó en claro que nunca subió al ring dopado o bajo los efectos de las drogas.