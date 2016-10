Se avecinan cambios para Atlas

La expulsión de Javier Salas hace que Guadalupe Cruz analice otras opciones para el equipo

GUADALAJARA, JALISCO (05/OCT/2016).- La expulsión que sufrió Javier Salas ante los Xolos de Tijuana cerca del final del encuentro, hace que José Guadalupe Cruz, director técnico del Atlas, analice más opciones de cambios para el equipo de cara a la siguiente fecha en el Apertura 2016, cuando los Zorros reciban a Querétaro en el Estadio Jalisco.



El duelo ante Cruz Azul del próximo domingo de carácter amistoso, mismo que servirá para no perder ritmo, ayudará al "Profe" para idear sus modificaciones, las cuales deberán ser tanto en la media de contención ante la suspensión de Javier Salas, como en la central, ya que en teoría, debería haber un enroque de posiciones.



Esto es, Gaddi Aguirre estaría recibiendo su oportunidad el equipo titular del Atlas en este torneo con el "Profe", ya que con Gustavo Costas solía estar presente en los juegos de Primera División, mientras que Rafael Márquez o Luis "Macue" Robles estarían regresando a la contención y así cubrir el hueco que dejó Salas con su expulsión.



Los problemas se le vinieron en cascada al timonel rojinegro, primero por las lesiones de Leiton Jiménez y Jaine Barreiro y ahora con la suspensión de Salas, pero es no es todo, la baja de juego de futbolistas como Jefferson Duque y Luis Neri Caballero, ha hecho que José Guadalupe Cruz se vea obligado a buscar alternativas en la cantera para ser la solución de gol en el equipo de La Madriguera.



Otros jugadores que no han andado en buen nivel, o que al menos no mostraron algo interesante en el último juego ante Tijuana, fueron Jahir Barraza y Bryan Garnica, por lo que podrían perder su puesto titular y volverían al cuadro Cándido Ramírez y Martín Barragán.



EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES