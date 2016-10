Juan Delgadillo quiere retomar su nivel

Después de perderse la temporada pasada por lesión, el lanzador de los Charros de Jalisco regresa recargado

GUADALAJARA, JALISCO (05/OCT/2016).- Luego de haberse perdido la segunda temporada de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico a causa de una lesión en el brazo en derecho, el pitcher tabasqueño Juan Salvador Delgadillo aseguró que regresa al conjunto jalisciense con la motivación suficiente para demostrar porqué ha sido considerado como uno de los mejores serpentineros de los últimos tiempos en el beisbol invernal mexicano.

“Gracias a Dios físicamente me he sentido bien, he mejorado muchísimo, como bien lo saben, el año pasado decidí tomar un descanso para sanar algunas lesiones que venía arrastrando, pero desafortunadamente me tuvieron que intervenir quirúrgicamente y me perdí la temporada. Hace dos años tuve un inicio de temporada muy complicado, pero no me enfoqué en lo que había pasado en la temporada regular, sino en lo que venía que eran los Playoffs, donde afortunadamente los resultados se dieron de buena manera aunque no conseguimos el campeonato”, comentó.

En su primera temporada como abridor de los Charros de Jalisco, el oriundo de Villahermosa, Tabasco, se convirtió en uno de los favoritos de la afición tapatía por sus memorables actuaciones en el montículo, mismas que llevaron a la novena jalisciense hasta la instancia final. Delgadillo no olvida estas anécdotas y quiere volver a mostrar ese ímpetu sobre el montículo que siempre lo ha caracterizado.

“A pesar de todo lo que ha pasado he recibido muchos mensajes de apoyo y eso para mí es muy emotivo, que reconozcan mi trayectoria. Día a día no dejo de agradecerles por su apoyo desde que llegamos a la ciudad de Guadalajara, créanme que lo que más van a ver de Juan Delgadillo será la entrega que siempre me ha caracterizado”.

El lanzador de los Charros agregó que para esta nueva campaña el objetivo en Charros es claro: ganar el título de la Liga Mexicana del Pacífico para viajar en febrero a la ciudad de Culiacán, sede de la Serie del Caribe en 2017.

“Lejos de pensar en logros individuales, quiero ganar el campeonato, ese es el objetivo de toda la organización. Los últimos dos años en los que he ido a la Serie del Caribe no me ha tocado ser campeón, he ido como refuerzo tras haber sido subcampeón, pero ahora tengo muchas ganas de levantar las manos con este equipo, de salir campeón con Charros y llegar representar a México en la Serie del Caribe en Culiacán”.

LA FRASE

Juan Delgadillo, pitcher de Charros.

EL DATO

Cosecha éxitos

Juan Delgadillo formó parte del conjunto mexicano que logró el título en la Serie del Caribe de 2014 en Isla Margarita, Venezuela, y en su primera temporada con los Charros de Jalisco pudo salir con la mano en alto en todos los encuentros que disputó en la fase de Playoffs.