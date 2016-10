España va a Italia con ganas del desquite

Dos selecciones con entrenadores nuevos chocan mañana en Turín, en uno de los partidos destacados

MILÁN, ITALIA (05/OCT/2016).- Prueba de fuego para el DT Julen Lopetegui. España buscará desquitarse cuando se enfrente a Italia, su rival de antaño, mañana en Turín en la Fecha 2 de las eliminatorias europeas para la Copa Mundial 2018.

Italia venció 2-0 a España en los Octavos de Final en la Eurocopa y puso fin a los intentos de la Selección española de lograr un tercer título continental consecutivo.

Ambos equipos cambiaron a sus técnicos al final de la Euro 2016. La derrota ante Italia marcó el final de la larga y exitosa era de Vicente del Bosque como el técnico la Roja, y Julen Lopetegui tiene ahora la tarea de rejuvenecer al equipo que ganó el Mundial 2010 y la Eurocopa de 2012.

Gian Piero Ventura remplazó en a Antonio Conte, quien se pasó a Chelsea después de que Alemania venció a Italia en Cuartos de Final de la Euro.

Desde entonces mucho ha cambiado para los dos equipos, pero el zaguero italiano Leonardo Bonucci cree que los Azzurri necesitan mantener el mismo espíritu si es que quieren conseguir un resultado similar en casa.

“Estamos jugando con una España diferente a la de la Eurocopa 2016”, dijo. “Ellos quieren venganza y tienen nuevas motivaciones”.

“Ellos siguen siendo favoritos. Tienen a los mejores jugadores del mundo en cada posición. Para vencer las expectativas tendremos que jugar con mucha intensidad, como lo hicimos en París, y ser fríos al momento de anotar”.

El delantero español José Callejón fue convocado por primera vez desde sus dos últimas apariciones en la Selección en noviembre de 2014, y la estrella del Napoli ha agregado motivación.

“Debe ser especial porque además (de jugar contra Italia), el partido será en el estadio del Juve y el principal rival que tenemos en Napoli es Juve”, comentó.

Ambos equipos ganaron sus primeros partidos por el Grupo G, Italia por 3-1 a Israel y España por 8-0 a Lichtenstein. La Selección italiana estará sin el defensa Giorgio Chiellini, parte de su trío estelar de defensas de la Juventus, porque está suspendido luego de recibir una tarjeta roja en el partido contra Israel.

Cuarta multa… y contando, por los “cantos homofóbicos” en México

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) aplicó una multa de 30 mil francos suizos (casi 600 mil pesos) a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por gritos homofóbicos de sus aficionados y retraso en el inicio del juego.

El órgano rector del balompié mundial informó que aplicó dicha multa por gritos homofóbicos (“¡Eeeehhh p…!”) .. durante el partido frente a Honduras, disputado el pasado 6 de septiembre en el Estadio Azteca, así como una advertencia.

Esta es la cuarta sanción económica que la FIFA le aplica a México por “cánticos homofóbicos” por parte de sus seguidores hacia jugadores del equipo rival.

En la Liga MX, semana a semana, y en cada servicio de meta del equipo contrario, los aficionados mexicanos lanzan un coro homófobo que se ha extendido a otros torneos y a los estadios de otros países a los que acude a jugar la Selección.

Este grito se escucha en la mayoría de los estadios de futbol de México y se ha convertido en un problema para la FMF, así como en juegos de eliminatorias mundialistas.

