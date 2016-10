Tapatíos con poder mexicano

Al menos durante la actual temporada, Chivas, Atlas y Leones Negros, han dado una importancia mayúscula al apoyo a los jugadores nacidos en nuestro país

GUADALAJARA, JALISCO (05/OCT/2016).- Hoy en día, con la existencia de la nueva Regla 10/8 implementada en la más reciente Asamblea Ordinaria de los Dueños de la Primera División, la cual ayuda a los equipos a reforzarse con jugadores extranjeros, dando menos oportunidad al futbolista mexicano, hay que quipos que le sacan todo el jugo posible a esta situación, como Tijuana, América o Jaguares; sin embargo, hay otros equipos que, o se van en blanco como Chivas, o utilizan a pocos futbolista no nacidos en México, como Atlas.

Por tal motivo, los tres equipos jaliscienses dan importancia mayúscula al apoyo al jugador de futbol nacional, las circunstancias son diferentes, pero partido a partido, demuestran su confianza a lo que hay en casa.

Por principio de cuentas, el equipo más mexicano por tradición histórica es el Guadalajara. Chivas utiliza solamente a futbolistas nacionales, con una que otra polémica, pero todos son mexicanos por nacimiento. En los 12 partidos que se han disputado de la Liga MX, Chivas ha utilizado en sus alineaciones a 132 jugadores mexicanos.

El jugador que más minutos tiene en el torneo es el arquero Rodolfo Cota con 1,080, es decir, ha jugado todos y cada uno de los minutos que se han disputado, ha sido titular y nunca ha sido sustituido o expulsado. Le sigue Jesús “Chapo” Sánchez, quien se ha convertido en un hombre de hierro para el chiverío, con 1,048 minutos jugados.



Atlas es el segundo lugar

El segundo lugar en cuanto a uso de jugadores nacidos en territorio mexicano, también es tapatío. Atlas, ya sea por necesidad o bien, por la convicción del técnico José Guadalupe Cruz, ha utilizado, de los 132 disponibles en los 12 encuentros jugados, 92 mexicanos han sido mexicanos y 40 no nacidos en México.

El jugador mexicano con más minutos en los Zorros es José Madueña; el lateral derecho del Atlas tiene todos los minutos en el certamen. Le sigue Rafael Márquez Álvarez, el capitán tiene 1,035 minutos disputados en los 12 juegos que se han llevado a cabo en el Apertura 2016.

En el renglón de extranjeros, el futbolista que más minutos tiene en el Atlas es el arquero Óscar Ustari, con 990. El extranjero con menos minutos en el conjunto rojinegro es Luis Neri Caballero con 95, ya que ha recibido pocas oportunidades, las cuales el paraguayo no ha aprovechado.

Leones apuestan por mexicanos

En Ascenso MX también hay equipos que apuestan por el futbolista nacido en México. El equipo más mexicano de esta división, es Coras de Tepic, que tiene únicamente futbolistas aztecas en su plantel, sin embargo el segundo lugar pertenece a Leones Negros de la UdeG, ya que solamente tiene dos futbolistas no nacidos en México en la plantilla, se trata del colombiano Armando Nieves y el uruguayo Ribair Rodríguez, elementos que han fungido como titulares en la mayoría de los encuentros, pero que se ven cobijados por el material humano mexicano que ha implementado la directiva melenuda y el técnico Joel “Tiburón” Sánchez.

Ismael Valadez es el jugador que tiene más minutos en el equipo universitario, con 1,080, es decir, no se ha perdido uno solo desde que arrancó el torneo; le siguen Jorge Padilla con 948 minutos y Humberto “Gansito” Hernández con 900 minutos.

El colombiano Armando Nieves ha jugado 467 minutos en el Apertura 2016 del Ascenso MX y el uruguayo Ribair Rodríguez 278, sin embargo éste último porque venía saliendo de una fuerte lesión, que lo marginó de las primeras jornadas.

